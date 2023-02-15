Україна веде перемовини щодо збільшення імпорту електроенергії з ЄС, — Шмигаль (відео)

Окрім ситуації з електропостачанням під час зустрічі українського прем’єра зі своїм колегою зі Швеції також було підняте питання щодо трибуналу над вищим керівництвом Росії.

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Денис Шмигаль, український прем’єр-міністр, зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Улафом Крістерссоном. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури в Україні після російських обстрілів та збільшення імпорту елктроенергії з Європейського союзу. Про це посадовець повідомив у соцмережах.

"Окрему увагу приділили створенню спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії", — розповів прем’єр-міністр.

Політики обговорили посилення санкційного тиску на РФ та стійкість України, яка відновлює енергетичну інфраструктуру після обстрілів енергетичних об’єктів.

"Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через атомну загрозу. Поки росіяни не відновлять роботу Каховського водосховища, ситуація буде тільки погіршуватись. Рівень води падає — Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води з Дніпра. Частина населених пунктів може залишитись зовсім без питної води. Окрім того, вода необхідна для функціонування охолоджувальних систем за Запорізькій АЕС.

15 лютого з польського видання Dziennik Gazeta Prawna стало відомо, що незабаром у Польщі можуть зустрітись Володимир Зеленський та Джо Байден. Зустріч президентів може відбутись у Варшаві або Жешуві.

Також сьогодні голова Міноборони Олексій Резніков повідомив про обговорення у форматі "Рамштайн" постачання Україні танків. Міністр заявив, що графік буде насиченим, адже розмова буде про важке озброєння для Києва.