Дефіциту немає вже кілька діб: в Україні працюють усі об'єкти генерації, — ДТЕК

За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, в Україні зараз працюють усі атомні, гідро- й теплоелектростанції.

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"Укренерго" вдалося відновити значну кількість потужностей генерації в країні. Про це в середу, 15 лютого, розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй Facebook-сторінці.

Зараз у країні працюють усі атомні, гідро- й теплоелектростанції. За словами Коваленка, завдяки цьому останні кілька діб у країні немає дефіциту електроенергії.

Фото: Facebook

"Генераційних обмежень немає, але мережеві все ще залишаються. У випадках їх перевищення відключення відбуватимуться за стабілізаційними графіками", — зазначив Коваленко.

Ситуація зі світлом в Україні

15 лютого прем'єр України Денис Шмигаль повідомив, що на зустрічі зі шведським колегою Улафом Крістерссоном обговорили питання відновлення енергосистеми України після російського ракетного обстрілу, а також збільшення обсягів імпортованої електроенергії з Євросоюзу.

Нагадаємо, 14 лютого голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що в Україні немає дефіциту електроенергії. Це стало можливо завдяки ударним темпам роботи енергетиків. Крім того, на ситуацію вплинули гідроелектростанції, які працюють на повну потужність через збільшення рівня води. Водночас Україна продовжує імпортувати світло зі Словаччини.

Також нагадаємо, 13 лютого гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів, що в Україні наразі в роботі всі дев'ять енергоблоків АЕС, а на деяких ТЕС запустили додаткові блоки.