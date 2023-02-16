"Наша дешевша": Україна різко скоротила імпорт електроенергії з ЄС, — Укренерго

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, можливість закуповувати енергію в інших країнах Європи лишається. Однак, поки ситуація стабілізувалася, Україна використовує власну генерацію.

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Україна суттєво скоротила імпорт електроенергії з країн Євросоюзу, оскільки ситуація в енергосистемі останніми днями покращала. Про це на брифінгу у Києві розповів голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає кореспондент Фокусу.

З січня національний оператор імпортував електроенергію з ЄС.

"Це був такий фактор, який допомагав пом'якшити дефіцит та збалансувати ситуацію в енергосистемі", — розповів глава компанії.

За його словами, зараз Україна здатна закривати споживання за допомогою власних енергоресурсів.

"Це призвело до зменшення імпорту електроенергії з європейської енергосистеми останніми днями", — пояснив Кудрицький.

Таке рішення є логічним кроком, оскільки європейська електроенергія дорожча за українську. І якщо власної генерації в Україні достатньо, то немає сенсу закуповувати ресурс за кордоном.

При цьому, наголошує глава "Укренерго", важливо, що можливість імпорту з ЄС залишається. Якщо в країну прийдуть морози, або українська енергетична інфраструктура знову постраждає внаслідок російських атак, то Україна зможе відновити постачання електроенергії з інших європейських держав.

"У такому разі імпорт буде відновлено і стане таким додатковим безпековим фактором для української енергосистеми. Цей козир завжди буде у нас в рукаві", — резюмував він.

Нагадаємо, на брифінгу Володимир Кудрицький також розповів про те, що російський ракетний обстріл у ніч із 15 на 16 лютого не змінив ситуацію в енергосистемі України. У державі наразі немає дефіциту потужностей.

15 лютого гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що "Укренерго" вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей у країні. Зараз у країні працюють усі атомні, гідро- та теплоелектростанції.