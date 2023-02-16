"Наша дешевле": Украина резко сократила импорт электроэнергии из ЕС, — Укрэнерго

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, возможность закупать энергию в других странах Европы остается. Однако пока ситуация стабилизировалась, Украина использует собственную генерацию.

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Украина существенно сократила импорт электроэнергии из стран Евросоюза, так как ситуация в энергосистеме в последние дни улучшилась. Об этом на брифинге в Киеве рассказал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает корреспондент Фокуса.

Начиная с января национальный оператор импортировал электроэнергию из ЕС.

"Это был такой фактор, который помогал смягчить дефицит и сбалансировать ситуацию в энергосистеме", — рассказал глава компании.

По его словам, в настоящее время Украина способна закрывать потребление с помощью собственных энергоресурсов.

"Это привело к уменьшению импорта электроэнергии из европейской энергосистемы в последние дни", — объяснил Кудрицкий.

Такое решение является логичным шагом, так как европейская электроэнергия дороже украинской. И если собственной генерации в Украине достаточно, то нет смысла закупать ресурс за рубежом.

При этом, как подчеркивает глава "Укрэнерго", важно, что возможность импорта из ЕС остается. В том случае, если в страну придут морозы, или украинская энергетическая инфраструктура опять пострадает в результате российских атак, то Украина сможет возобновить поставки электроэнергии из других европейских государств.

"В таком случаем импорт будет возобновлен и станет таким дополнительным фактором безопасности для украинской энергосистемы. Этот козырь всегда будет у нас в рукаве", — резюмировал он.

Напомним, на брифинге Владимир Кудрицкий также рассказал о том, что российский ракетный обстрел в ночь с 15 на 16 февраля не изменил ситуацию в энергосистеме Украины. В государстве сейчас нет дефицита мощностей.

15 февраля гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей в стране. Сейчас в стране работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции.