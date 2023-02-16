Европа планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину: детали

Импорт европейской электроэнергии позволяет снизить дефицит мощности в украинской энергосистеме и, соответственно, уменьшить объемы ограничений.

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В европейском энергообъединение ENTSO-E решили увеличить техническую возможность импорта электроэнергии в Украину. Об этом сообщается на сайте ENTSO-E.

Сообщается что технические возможности импорта тока в Украину до 700 мегаватт в любое время с 14 февраля. Ранее этот показатель составлял 700 мегаватт ночью, а в другие часы суток – 600 мегаватт.

"Увеличение мощностей поддерживает Украину и Молдову в обеспечении снабжения электроэнергией", — сказано в сообщении ENTSO-E.

Более того, европейская сторона будет оценивать возможность увеличить лимиты торговой мощности в дальнейшем.

"Мы будем и дальше работать над расширением технических возможностей для коммерческого обмена между Украиной и Европой. В настоящее время идет оценка возможности дальнейшего увеличения лимитов коммерческого обмена", — отметили в энергообъединении.

Тем временем глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в четверг, 16 февраля, заявил, что Украина существенно сократила импорт электроэнергии из стран Евросоюза. Причина — улучшение ситуации в энергосистеме.

Он объяснил, что сейчас Украина способна закрывать потребление с помощью собственных энергоресурсов.

"Это привело к уменьшению импорта электроэнергии из европейской энергосистемы в последние дни", — рассказал Владимир Кудрицкий.

К слову, российские оккупанты снова попытались вывести из строя украинскую энергосистему, устроив массированных ракетный обстрел в ночь с 15 на 16 февраля. Но, ситуация в энергосистеме осталась неизменной и в нашем государстве по-прежнему нет дефицита мощностей.

Также напомним, что 15 февраля гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей в стране. Сейчас в стране работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции.