Потрібні матеріальні ресурси: "Укренерго" почала готуватися до наступного опалювального сезону

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, запорукою стабільного проходження зими 2023-2024 років є своєчасне планування.

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Україна розпочала підготовку до опалювального сезону наступної зими. Про це на брифінгу в Києві розповів голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає кореспондент Фокусу.

За його словами, запорукою успішного проходження сезону є своєчасне планування.

"Ми продовжуємо роботу над відновленням усіх пошкоджених об'єктів, ми продовжуємо роботу над накопиченням матеріальних ресурсів — матеріалів, обладнання для того, щоб ремонтувати наші об'єкти. І ми розуміємо, що в цій кампанії [Росії] проти української енергосистеми нам дозволяє вистояти переважно хороша підготовка", — прокоментував Кудрицький.

Він підкреслив, що "Укренерго" вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

"Уже зараз починаємо готуватися, планувати проходження наступної зими", — пояснив речник.

Як каже голова компанії, для цього Україні потрібні матеріальні та людські ресурси в достатній кількості.

Водночас Кудрицький висловив сподівання, що зима 2023-2024 буде легшою за нинішню.

Нагадаємо, на брифінгу Володимир Кудрицький також розповів про те, що російський ракетний обстріл у ніч із 15 на 16 лютого не змінив ситуацію в енергосистемі України. У державі наразі немає дефіциту потужностей.

Завдяки цьому, за словами глави "Укренерго", Україна скоротила імпорт електроенергії з країн Євросоюзу. Водночас можливість закуповувати енергію в інших державах Європи залишається.