Нужны материальные ресурсы: "Укрэнерго" начало готовиться к следующему отопительному сезону

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, залогом стабильного прохождения зимы 2023-2024 является своевременное планирование.

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Украина начала подготовку к отопительному сезону следующей зимой. Об этом на брифинге в Киеве рассказал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает корреспондент Фокуса.

По его словам, залогом успешного прохождения сезона является своевременное планирование.

"Мы продолжаем работу над восстановлением всех поврежденных объектов, мы продолжаем работу над накоплением материальных ресурсов — материалов, оборудования для того, чтобы ремонтировать наши объекты. И мы понимаем, что в этой кампании [России] против украинской энергосистемы нам позволяет выстоять в основном хорошая подготовка", — прокомментировал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что "Укрэнерго" уже начало подготовку к следующему отопительному сезону.

"Уже сейчас начинаем готовиться, планировать прохождение следующей зимы", — объяснил спикер.

Как говорит глава компании, для этого Украине нужны материальные и человеческие ресурсы в достаточном количестве.

В то же время Кудрицкий выразил надежду, что зима 2023-2024 будет легче нынешней.

Напомним, на брифинге Владимир Кудрицкий также рассказал о том, что российский ракетный обстрел в ночь с 15 на 16 февраля не изменил ситуацию в энергосистеме Украины. В государстве сейчас нет дефицита мощностей.

Благодаря этому, по словам главы "Укрэнерго", Украина сократила импорт электроэнергии из стран Евросоюза. В то же время возможность закупать энергию в других государствах Европы остается.