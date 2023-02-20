В двох областях України повернули вуличне освітлення: кому пощастило

За словами чиновників, світло в регіонах вимикатимуть о 23:00.

Related video

В Україні на вулиці населених пунктів продовжують повертати світло. Про відновлення вуличного освітлення повідомила влада Запоріжжя та Київська ОДА.

Київщина

На Київщині обласна державна адміністрація видала розпорядження, в якому зазначено (п.7) здійснення заходів з відновлення вуличного освітлення населених пунктів Київської області у вечірній час. Роботи з відновлення розпочалися вчора, 19 лютого.

Термін виконання – до трьох днів, оскільки лінії електромеж були значно пошкоджені. Встановлено графік, за яким буде подаватися світло: 5:00 — 7:00, 18:00 — 23:00.

Запоріжжя

Жителі Запоріжжя відсьогодні, 20 лютого, будуть теж із освітленими вночі вулицями. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи зовнішнього освітлення.Починаючи від сьогоднішнього дня, світло на вулицях міста буде вмикатися із заходом сонця та до 23.00 (тобто до початку комендантської години)", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що найближчими днями енергетичній системі України не загрожує дефіцит. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 17 лютого в "Укренерго" розповіли, як вдалося подолати дефіцит енергії в Україні. За словами Кудрицького, зараз великі виробництва працюють на імпортній електроенергії. Свою роль відіграє також тепла, безсніжна погода.