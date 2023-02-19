В Україні більше не відключатимуть світло, але є нюанс (відео)

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, планам корпорації дати світло в кожен будинок можуть перешкодити нові ракетні атаки з боку ЗС РФ.

Related video

Найближчими днями енергетичній системі України не загрожує дефіцит. А це означає, що у будинках людей не відключатимуть світло, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону 19 лютого.

"Укренерго" не прогнозує дефіцит потужності найближчими днями. Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання існуючим виробництвом електроенергії електростанціями", — сказав Кудрицький.

За його словами, єдине, що може відвернути від цього прогнозу – це нові масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України російськими військовими.

Однак Кудрицький запевнив, що в "Укренерго" готуються до такого сценарію.

Відключення світла в Україні: яка наразі ситуація з електрикою

За словами Володимира Кудрицького, у деяких регіонах стан мереж не дає змоги на 100% забезпечити живлення тих чи інших міст. Насамперед ідеться про Одесу. Там тривають відновлювальні роботи, які дадуть змогу найближчими тижнями усунути всі несправності.

Нагадаємо, 17 лютого в "Укренерго" розповіли, як вдалося подолати дефіцит енергії в Україні. За словами Кудрицького, зараз великі виробництва працюють на імпортній електроенергії. Свою роль відіграє також тепла, безсніжна погода.

Фокус також писав, що НЕК "Укренерго" вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Саме підготовка, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, допомагає вистояти під час російських атак. Він сподівається, що наступна зима буде набагато легшою для українців.