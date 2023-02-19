В Украине не будут больше отключать свет, но есть нюанс (видео)

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, планам корпорации дать свет в каждый дом могут помешать новые ракетные атаки со стороны ВС РФ.

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В ближайшие дни энергетической системе Украины не грозит дефицит. А это значит, что в домах людей не будут отключать свет, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона 19 февраля.

"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями", — сказал Кудрицкий.

По его словам единственное, что может отвратить от этого прогноза – это новые массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины российскими военными.

Однако Кудрицкий заверил, что в "Укрэнэрго" готовятся к такому сценарию.

Отключения света в Украине: какая сейчас ситуация с электричеством

По словам Владимира Кудрицкого, в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание тех или иных городов. Прежде всего, речь об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить все неисправности.

Напомним, 17 февраля в "Укрэнерго" рассказали, как удалось преодолеть дефицит энергии в Украине. По словам Владимира Кудрицкого, сейчас большие производства работают на импортной электроэнергии. Свою роль играет также и теплая, бесснежная погода.

Фокус также писал, что НЭК "Укрэнерго" уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Именно подготовка, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, помогает выстоять во время российских атак. Он надеется, что следующая зима будет гораздо легче для украинцев.