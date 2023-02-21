В Украине ввели аварийные отключения света: что происходит в энергосистеме, — Минэнергетики

По состоянию на вечер 21 февраля без электроэнергии только в Киевской области остались более 7 тысяч потребителей. Также перебои со светом наблюдаются еще в четырех регионах страны.

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В Украине во вторник, 21 февраля, ввели аварийные отключения света в ряде областей, хотя дефицит в энергосистеме по-прежнему отсутствует. О причинах отключений сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Так, по словам профильного министра Германа Галущенко, ограничения ввели в связи с повреждениями линий электропередач из-за непогоды и сильных порывов ветра. Проблемы со светом наблюдаются в центральных и западных регионах страны, а именно:

в Одессе:

Хмельницкой;

Ивано-Франковской;

Львовской областях.

"Энергетики активно работают и до конца дня планируют возобновить там электроснабжение", – рассказал Герман Галущенко.

Что со светом в Киеве и области

Резкое ухудшение погодных условий оставило без света, по информации ДТЭК, более 7 тысяч потребителей в Киевской области. Самые большие проблемы наблюдаются в Обуховском и Бучанском районах. При этом энергетики отмечают, что надеяться на улучшения жителям региона пока не стоит.

"Ситуация вряд ли улучшится в ближайшие часы, т.к. ночью прогнозируется мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов", — добавили в ДТЭК.

Отметим, что проблемы с электроэнергией в нескольких регионах страны возникли исключительно из-за погоды, так как в компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицита в энергосистеме нет.

"Все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго". Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране", – отметили в энергокомпании.

Тем временем на фоне кризисной ситуации в украинской энергосистеме уже в ближайшее время тарифы на свет для потребителей могут увеличить до рыночных.

Также напомним, что 17 февраля в "Укрэнерго" рассказали, как удалось преодолеть дефицит энергии в Украине. По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, сейчас большие производства работают на импортной электроэнергии. Свою роль также играет теплая, бесснежная погода.