В Україні запровадили аварійні відключення світла: що відбувається в енергосистемі, — Міненергетики

Станом на вечір 21 лютого без електроенергії лише в Київській області залишилося понад 7 тисяч споживачів. Також перебої зі світлом спостерігаються ще в чотирьох регіонах країни.

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В Україні у вівторок, 21 лютого, запровадили аварійні відключення світла у низці областей, хоча дефіцит в енергосистемі, як і раніше, відсутній. Про причини відключень повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Так, за словами профільного міністра Германа Галущенка, обмеження ввели у зв'язку з пошкодженнями ліній електропередач через негоду та сильні пориви вітру. Проблеми зі світлом спостерігаються у центральних і західних регіонах країни, а саме:

в Одесі:

Хмельницькій;

Івано-Франківській;

Львівській областях.

"Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити електропостачання", — розповів Герман Галущенко.

Що зі світлом у Києві й області

Різке погіршення погодних умов залишило без світла, за інформацією ДТЕК, понад 7 тисяч споживачів Київської області. Найбільші проблеми спостерігаються в Обухівському та Бучанському районах. При цьому енергетики зазначають, що сподіватися на покращення мешканцям регіону поки що не варто.

"Ситуація навряд чи покращиться найближчим часом, тому що вночі прогнозується мокрий сніг із поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", — додали в ДТЕК.

Зазначимо, що проблеми з електроенергією в кількох регіонах країни виникли виключно через погоду, оскільки в компанії "Укренерго" повідомили, що дефіциту в енергосистемі немає.

"Усі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів "Укренерго". Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні", — зазначили в енергокомпанії.

Тим часом, на тлі кризової ситуації в українській енергосистемі вже найближчим часом тарифи на світ для споживачів можуть збільшити до ринкових.

Також нагадаємо, що 17 лютого в "Укренерго" розповіли, як вдалося подолати дефіцит енергії в Україні. За словами голови НЕК Володимира Кудрицького, наразі великі виробництва працюють на імпортній електроенергії. Свою роль також відіграє тепла безсніжна погода.