В Украине поднимут тарифы на электроэнергию: как будет платить население

По словам советника главы Кабмина Юрия Бойко, пересмотреть цены на электричество и реформировать существующий рынок электроэнергии в Украине нужно для того, чтоб выйти из кризиса.

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В связи с кризисной ситуацией в украинской энергосистеме, уже в ближайшее время тарифы на свет для потребителей могут увеличить до рыночных. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

По словам чиновника, Кабмин и профильное министерство в частности сейчас рассматривают несколько разных концепций реформирования национального рынка электроэнергии. Самая радикальная из них предполагает установление полностью рыночных цен для бытовых потребителей.

Бойко в разговоре с журналистами подчеркнул, что реформация рынка электроэнергии Украине необходима для того, чтоб преодолеть кризис, спровоцированный в частности и постоянными атами РФ н объекты энергетической инфраструктуры нашей страны.

"Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. Весной одну из стратегий (реформации рынка, — ред.) придется утвердить, иначе в противном случае кризис в энергетике преодолеть не удастся", — пояснил советник премьер-министра.

Повышение тарифов на свет: как будет платить население

Юрий Бойко обратил внимание на то, что адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью покрыть потребности бытовых потребителей электроэнергии Таким образом государство надеется смягчить последствия повышения цены на электроэнергию для бытовых потребителей во время военных действий.

"Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле, и при этом позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. "А те, кто может платить за энергию, будут это делать", — резюмировал чиновник.

Напомним, в Украине снова подорожает электроэнергия для некоторых потребителей. НКРЭКУ пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для шести операторов. Для облэнерго в зоне боевых действий предлагается поэтапное повышение тарифов.

Фокус также писал о том, что будет с ценами на коммунальные услуги после окончания отопительного сезона. В частности, весной может измениться стоимость электричества и водоснабжения. Планируется пересмотр предельных цен, но окончательно решение пока еще не принято.