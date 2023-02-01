Тарифы на коммуналку в 2023 году: что будет с ценами после отопительного сезона

В частности, весной может измениться стоимость электричества и водоснабжения. Планируется пересмотр предельных цен, но окончательно решение пока еще не принято.

Related video

Некоторые коммунальные услуги для украинцев могут подорожать уже весной 2023 года. Речь идет о тарифах на воду и электроэнергию, рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, подорожание произойдет из-за пересмотра прайс-кепов (предельных цен). Прайс-кеп на электрику, например, установлен до 1 апреля, поэтому уже весной стоимость может измениться.

"У нас есть закон, который подписан и работает, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду, а также газ и распределение газа остаются неизменными во время войны и полгода после нее. То есть здесь у нас есть четкое законодательное ограничение. Учитывая, что было заявление главы НКРЭКУ, а они имеют прямое влияние на тарифы на электроэнергию, то есть они своим решением могут принять решение о росте тарифов на электроэнергию и воду. Здесь можно ожидать, как вариант, – поднятия тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий", – рассказал Сергей Попенко.

Он также отметил, что сейчас прайс-кепы на электроэнергию составляют 5 грн, но их планируют повысить до 6 грн.

"Поэтому если пошел такой разговор, то можем ожидать и такой вариант, как рост тарифов на электроэнергию. Но снова, любое решение может быть отменено" — добавил Попенко.

Сколько стоит электроэнергия сейчас

Цены на электроэнергию были установлены Кабмином Украины еще в октябре 2021 года и до сих пор не менялись. Соответственно, по состоянию на 1 февраля для потребителей действуют следующие тарифы:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Для коллективных бытовых потребителей и общежитий (за весь объем потребления) тариф на электроэнергию составляет 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-час.

Напомним, в ноябре 2022 года Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проекты постановлений об утверждении новых тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Что изменилось:

повышение тарифа на передачу — до 522,46 грн/МВт-час (для сравнения, в 2022 году было 345,64 грн/МВт-час);

тариф на диспетчеризацию увеличен до 283,18 грн/МВт- ч (в текущем году было 62,13 грн/МВт-час).

для компаний, относящихся к категории зеленой электрометаллургии, тариф на передачу на следующий год согласован в размере 286,29 грн/МВт-час. В 2022 же году такого тарифа не было.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине некоторые граждане могут рассчитывать на 50% скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается вдов погибших военнослужащих. Льготы украинкам предоставляются на такие услуги:

по управлению многоквартирным домом;

по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами;

на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходы на коммунальные услуги в таком доме;

на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Также напомним, что с 1 февраля 2023 года украинцам по новому начисляют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.