НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на электроэнергию на 2023 год

Тариф на передачу электроэнергии вырастет в 1,5 раза, а на диспетчеризацию — в 4,5. Соответствующее решение вначале должно быть опубликовано на сайте регулятора для предложений и замечаний.

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В пятницу, 18 ноября, во время заседания Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрили проекты постановлений об утверждении новых тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение должно быть опубликовано на сайте регулятора и, по рассмотрении предложений и замечаний, будет утверждено окончательное решение.

одобрено повышение тарифа на передачу — до 522,46 грн/МВт-час (для сравнения, в 2022 году было 345,64 грн/МВт-час);

тариф на диспетчеризацию увеличен до 283,18 грн/МВт- ч (в текущем году было 62,13 грн/МВт-час).

для компаний, относящихся к категории зеленой электрометаллургии, тариф на передачу на следующий год согласован в размере 286,29 грн/МВт-час. В 2022 же году такого тарифа не было.

В расчетах НКРЭКУ заложена некоторая корректировка:

учитывается инфляция;

повышение цены электроэнергии в связи с технологическими расходами компании;

Директор госрегулятора Константин Ущаповский заявил, что требуется сбалансированное решение, но также сослался на текущее кризисное положение и обстрелы ВС РФ. По его словам, энергетики сейчас нуждаются в поддержке как никогда прежде.

Критика повышения тарифов

Руководители предприятий из металлургической и химической отраслей протестуют против такого решения, называя повышение тарифов дополнительной нагрузкой, из-за чего предприятия могут полностью остановиться.

Так, по словам руководителя Запорожского завода ферросплавов Олега Скачко, из-за повышения тарифа на передачу предприятию понадобится найти дополнительно 300 млн грн.

В свою очередь, представители ВИЭ-ассоциаций высказались о том, что новый проект тарифа на передачу, предусматривающий компенсации для зеленых тарифов, представляется более сбалансированным, чем это было прежде. Но вместе с тем не учитываются все расходы, связанные с возобновляемой энергетикой, например долги.

Напомним, что энергосистему Киева ограничили на рекордные мегаватты, заявил руководитель YASNO Сергей Коваленко. В своем посте в Facebook он отвел на часто задаваемые вопросы операторам горячих линий. В частности, он упомянул о том, что информацию о масштабе и статусе ремонтных работ не обнародуют из соображений безопасности.

Ранее Фокус разбирался в том, как в Украине могут повысить тарифы на газ и электроэнергию. Если сравнивать со странами Евросоюза, в Украине действуют фиксированные тарифы для граждан на газ, водо- и электроснабжение.