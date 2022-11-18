НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на електроенергію на 2023 рік

Тариф на передачу електроенергії зросте у 1,5 раза, а на диспетчеризацію — у 4,5. Відповідне рішення спочатку має бути опубліковане на сайті регулятора для пропозицій та зауважень.

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У п'ятницю, 18 листопада, під час засідання Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, схвалили проєкти ухвал про затвердження нових тарифів НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення має бути опубліковане на сайті регулятора і, після розгляду пропозицій та зауважень, буде затверджено остаточне рішення.

схвалено підвищення тарифу на передачу — до 522,46 грн/МВт-година (для порівняння, у 2022 році було 345,64 грн/МВт-година);

тариф на диспетчеризацію збільшено до 283,18 грн/МВт-год (цього року було 62,13 грн/МВт-год).

для компаній, що належать до категорії зеленої електрометалургії, тариф на передачу наступного року узгоджено у розмірі 286,29 грн/МВт-год. У 2022 році такого тарифу не було.

У розрахунках НКРЕКП закладено деяке коригування:

враховується інфляція;

підвищення ціни електроенергії у зв'язку з технологічними витратами підприємства;

Директор держрегулятора Костянтин Ущаповський заявив, що потрібне збалансоване рішення, але також послався на поточне кризове становище та обстріл ЗС РФ. За його словами, енергетики зараз потребують підтримки як ніколи раніше.

Критика підвищення тарифів

Керівники підприємств із металургійної та хімічної галузей протестують проти такого рішення, називаючи підвищення тарифів додатковим навантаженням, через що підприємства можуть повністю зупинитися.

Так, за словами керівника Запорізького заводу феросплавів Олега Скачка, через підвищення тарифу на передачу підприємству доведеться знайти додатково 300 млн грн.

Водночас представники ВДЕ-асоціацій висловилися про те, що новий проєкт тарифу на передачу, що передбачає компенсації для зелених тарифів, видається більш збалансованим, ніж це було раніше. Але разом з тим не враховуються всі витрати, пов'язані з відновлюваною енергетикою, наприклад, борги.

Нагадаємо, що енергосистему Києва обмежили на рекордні мегавати, заявив керівник YASNO Сергій Коваленко. У своєму посту в Facebook він відповів на питання, що часто ставляться операторам гарячих ліній. Зокрема, він згадав про те, що інформацію про масштаб та статус ремонтних робіт не оприлюднять із міркувань безпеки.

Раніше Фокус розбирався в тому, як в Україні можуть підвищити тарифи на газ та електроенергію. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні діють фіксовані тарифи для громадян на газ, водо- та електропостачання.