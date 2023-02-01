Тарифи на комуналку у 2023 році: що буде з цінами після опалювального сезону

Зокрема, навесні може змінитися вартість електрики та водопостачання. Планується перегляд граничних цін, але остаточного рішення поки що не ухвалили.

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Деякі комунальні послуги для українців можуть подорожчати вже навесні 2023 року. Йдеться про тарифи на воду й електроенергію, розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, подорожчання відбудеться через перегляд прайс-кепів (граничних цін). Прайс-кеп на електрику, наприклад, встановлено до 1 квітня, тому вже навесні вартість може змінитися.

"У нас є закон, який підписаний і працює, згідно з яким тарифи на тепло та гарячу воду, а також газ і розподіл газу залишаються незмінними під час війни та пів року після неї. Тобто тут у нас є чітке законодавче обмеження. Враховуючи, що була заява глави НКРЕКП, а вони мають прямий уплив на тарифи на електроенергію, тобто своїм рішенням можуть ухвалити рішення про зростання тарифів на електроенергію і воду. Тут можна очікувати як варіант — підняття тарифів на водопостачання, водовідведення та електроенергію, причому як для бізнесу, так і для побутового споживача. Але чи зростатимуть тарифи, поки немає жодних гарантій", — розповів Сергій Попенко.

Він також зазначив, що зараз прайс-кепи на електроенергію становлять 5 грн, але їх планують підвищити до 6 грн.

"Тому якщо пішла така розмова, то можемо очікувати й такий варіант як зростання тарифів на електроенергію. Але знову будь-яке рішення може бути скасовано", — додав Попенко.

Скільки коштує електроенергія зараз

Ціни на електроенергію були встановлені Кабміном України ще в жовтні 2021 року й досі не змінювалися. Відповідно, станом на 1 лютого для споживачів діють такі тарифи:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Для колективних побутових споживачів і гуртожитків (за весь обсяг споживання) тариф на електроенергію становить 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти постанов про затвердження нових тарифів НЕК "Укренерго" на передачу й диспетчеризацію електроенергії. Що змінилося:

підвищення тарифу на передачу — до 522,46 грн/МВт-година (для порівняння, у 2022 році було 345,64 грн/МВт-година);

тариф на диспетчеризацію збільшено до 283,18 грн/МВт-год (цього року було 62,13 грн/МВт-год).

для компаній, що належать до категорії зеленої електрометалургії, тариф на передачу наступного року узгоджено в розмірі 286,29 грн/МВт-год. У 2022 році такого тарифу не було.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні деякі громадяни можуть розраховувати на 50% знижку на оплату комунальних послуг. Це стосується вдів загиблих військовослужбовців. Пільги українкам надаються на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

щодо постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив і витрати на комунальні послуги у такому будинку;

на купівлю твердого палива та зрідженого газу.

Також нагадаємо, що з 1 лютого 2023 року українцям по-новому нараховують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.