В Украине снова подорожает электроэнергия для некоторых потребителей: как изменятся тарифы

НКРЭКУ пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для шести операторов. Для облэнерго в зоне боевых действий предлагается поэтапное повышение тарифов.

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В Украине с весны 2023 года начнет дорожать электроэнергия еще для некоторых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сообщается, что вырастут тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей. В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на распределение электроэнергии для шести операторов системы распределения (ОСР).

При этом отмечается, что тарифы на распределение электроэнергии будут повышаться поэтапно для облэнерго, находящихся в зоне боевых действий:

"ДТЭК Донецкие электросети";

"Запорожьеоблэнерго";

"Херсоноблэнерго";

"ДТЭК Высоковольтные сети";

"Луганское энергетическое объединение";

ГП "Региональные электросети".

Так, тарифы будут повышаться в апреле и в июле 2023. В итоге цены подорожают на 54,4-81,7% для первого класса напряжения и на 35,6-56,7% – для второго.

В новых тарифах для шести ОСР были пересмотрены, в частности расходы:

на выплаты зарплат;

на оплату услуг по передаче электроэнергии и диспетчерских услуг НЭК "Укрэнерго";

на закупку потерь электроэнергии в сестях;

на закупку электроэнергии на спотовый рынок.

Напомним, что электроэнергия для некоторых бытовых потребителей в Украине уже дорожала с 1 января 2023 года. Так, новые расценки действуют на:

услуги по передаче электроэнергии;

услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго";

услуги по распределению электрической энергии;

услуги поставщиков универсальных услуг.

Также Фокус рассказывал, как изменились цены на некоторые коммунальные услуги в Украине с декабря текущего года. Хотя как известно, Кабмин ввел мораторий на подорожание коммунальных услуг для населения с начала полномасштабной войны с РФ.