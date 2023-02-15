В Украине снова подорожает электроэнергия для некоторых потребителей: как изменятся тарифы
НКРЭКУ пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для шести операторов. Для облэнерго в зоне боевых действий предлагается поэтапное повышение тарифов.
В Украине с весны 2023 года начнет дорожать электроэнергия еще для некоторых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Сообщается, что вырастут тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей. В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на распределение электроэнергии для шести операторов системы распределения (ОСР).
При этом отмечается, что тарифы на распределение электроэнергии будут повышаться поэтапно для облэнерго, находящихся в зоне боевых действий:
- "ДТЭК Донецкие электросети";
- "Запорожьеоблэнерго";
- "Херсоноблэнерго";
- "ДТЭК Высоковольтные сети";
- "Луганское энергетическое объединение";
- ГП "Региональные электросети".
Так, тарифы будут повышаться в апреле и в июле 2023. В итоге цены подорожают на 54,4-81,7% для первого класса напряжения и на 35,6-56,7% – для второго.
В новых тарифах для шести ОСР были пересмотрены, в частности расходы:
- на выплаты зарплат;
- на оплату услуг по передаче электроэнергии и диспетчерских услуг НЭК "Укрэнерго";
- на закупку потерь электроэнергии в сестях;
- на закупку электроэнергии на спотовый рынок.
Напомним, что электроэнергия для некоторых бытовых потребителей в Украине уже дорожала с 1 января 2023 года. Так, новые расценки действуют на:
- услуги по передаче электроэнергии;
- услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго";
- услуги по распределению электрической энергии;
- услуги поставщиков универсальных услуг.
Также Фокус рассказывал, как изменились цены на некоторые коммунальные услуги в Украине с декабря текущего года. Хотя как известно, Кабмин ввел мораторий на подорожание коммунальных услуг для населения с начала полномасштабной войны с РФ.