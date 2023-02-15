В Україні знову подорожчає електроенергія для деяких споживачів: як зміниться тарифи

НКРЕКП переглянула тарифи на розподілення електроенергії для шести операторів. Для обленерго в зоні бойових дій пропонується поетапне підвищення тарифів.

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В Україні з весни 2023 почне дорожчати електроенергія ще для деяких споживачів. Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Повідомляється, що зростуть тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Зокрема, Нацкомісія переглянула розцінки на розподілення електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР).

Водночас наголошується, що тарифи на розподіл електроенергії підвищуватимуться поетапно для обленерго, що перебувають у зоні бойових дій:

"ДТЕК Донецькі електромережі";

"Запоріжжяобленерго";

"Херсонобленерго";

"ДТЕК Високовольтні мережі";

"Луганське енергетичне об'єднання";

ДП "Регіональні електромережі".

Тарифи підвищуватимуться у квітні та в липні 2023 року. В результаті ціни подорожчають на 54,4-81,7% для першого класу напруги та на 35,6-56,7% — для другого.

У нових тарифах для шести ОСР переглянули, зокрема, витрати:

на виплати зарплат;

на оплату послуг із передачі електроенергії і диспетчерських послуг НЕК "Укренерго";

на закупівлю втрат електроенергії у мережах;

на закупівлю електроенергії на спотовий ринок.

Нагадаємо, що електроенергія для деяких побутових споживачів в Україні вже дорожчала з 1 січня 2023 року. Нові розцінки діють на:

послуги з передачі електроенергії;

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго";

послуги з розподілу електричної енергії;

послуги постачальників універсальних послуг.

Також Фокус розповідав, як змінилися ціни на деякі комунальні послуги в Україні з грудня поточного року. Хоча, як відомо, Кабмін запровадив мораторій на подорожчання комунальних послуг для населення з початку повномасштабної війни з РФ.