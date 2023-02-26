Даже без новых обстрелов: в Украине могут вернуть веерные отключения света, – ДТЭК (видео)

По словам исполнительного директора Группы Дмитрия Сахарука, в последние недели энергетикам не приходилось прибегать к графикам отключений света благодаря совпадению целого ряда факторов.

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В Украине могут возобновить веерные отключения электричества в рамках подготовки к следующему зимнему сезону, а также в связи со снижением генерации возобновляемых источников энергии и окончанием весеннего паводка. Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Если говорить о том, почему сейчас не выключают свет, то это комбинация факторов. У нас потепление, начали работать возобновляемые источники энергии. Дни стали длиннее солнца стало больше и солнечные станции они генерируют много энергии", — объяснил Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК заявил, что все украинские гидроэлектростанции и АЭС работают на максимальной мощности. Кроме того, энергетикам удалось восстановить часть блоков теплоэлектростанций, которые были повреждены в результате атак ВС РФ.

"То есть, по сути, у нас сейчас – максимальный объем генерации, который Украина может себе позволить за счет тех мощностей, какие у нас есть", – констатировал представитель ДТЭК.

[ + – ] Дмитрий Сахарук рассказал о ситуации с генерацией электричества

По словам Сахарука, в будущем нужно будет готовить станции к зимнему периоду 2024. Для этого придется временно останавливать на ремонтные работы как атомные блоки, так и ТЭС.

На введение веерных отключений также повлияет окончание весеннего паводка и уменьшение количества солнечного света. Все это может приводить к ограничениям, которые были введены в Украине в октябре прошлого года.

Дмитрий Сахарук также отметил, что в Украине повреждено около половины всех объектов, которые использовались для передачи электроэнергии и столько же генерирующих мощностей. Из половины поврежденных объектов генерации 75 процентов приходится на ТЭС.

Напомним, что по данным проекта UA War Infographics от 24 февраля, в результате вооруженной агрессии ВС РФ энергетическая инфраструктура Украины понесла ущерб на почти 7 миллиардов долларов.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, российские оккупанты начали атаковать Луганскую ТЭС в городе Счастье за 3 дня до полномасштабного вторжения на территорию Украины.