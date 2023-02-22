Для энергетиков вторжение началось на три дня раньше, — гендиректор ДТЭК (фото)

По словам Ильдара Салеева, 21 и 22 февраля россияне систематически обстреливали Луганскую ТЭС. Атаки повлекли за собой обесточивание города Счастье.

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За 3 дня до полномасштабного вторжения на территорию Украины оккупанты уже начали обстреливать критическую инфраструктуру. Захватчики атаковали Луганскую ТЭС, которая находится в городе Счастье и ныне оккупирована. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"Уже через два дня мы с вами перейдем очередную отметку — годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Однако мало кто помнит, что для энергетиков оно началось не в 3:40 24 февраля, а на три дня раньше. Уже тогда им пришлось. едва ли не первыми принять на себя удар врага", — рассказал Салеев.

По словам энергетика, Россия устраивала систематические атаки города Счастье 21-22 февраля. Там находится Луганская ТЭС, которая сейчас находится под оккупацией РФ. Контроль над станцией был утрачен с конца февраля 2022 года.

"Было все: повреждение линии электропередачи, трансформатора и другого оборудования, пожар, отключение станции от энергосистемы, обесточивание города, прекращение подачи воды и тепла", — поделился гендиректор энергетического холдинга.

Фото: The New Yorker Фото: The New Yorker Фото: The New Yorker

Салеев назвал тогдашние обстрелы станции "репетицией" перед последующими атаками объектов энергетики. Для работников ТЭС ДТЭК, по его словам, они продолжались с начала полномасштабного вторжения.

"Из-за близости к зоне боевых действий две наши ТЭС подвергались обстрелам со стороны России и весной, и летом прошлого года. А в сентябре на одной из них 14 энергетиков были ранены из-за удара кассетными снарядами", — сообщил руководитель ДТЭК.

С октября и по сей день оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК Энерго 28 раз, заявил Салеев. За год войны на работе погибли три энергетика, еще 32 работника были ранены.

Однако гендиректор ДТЭК уверен, что украинцы надежно удерживают энергетический фронт. По его словам, Украина прошла в январе экватор строжайшего в истории отопительного сезона и уже близка к его завершению. Кроме того, дефицита электроэнергии нет уже вторую неделю подряд. Салеев поблагодарил за работу энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей.

Напомним, вчера глава правительства Денис Шмигаль заявил, что в ближайшее время по стабилизационным графикам свет выключать не будут. Дефицит мощности, по его словам, не прогнозируется при условии, что не будет новых атак со стороны России.

20 февраля в пресс-службе Министерства энергетики также заверили, что энергосистема работает даже с резервом мощности. В первый день рабочей недели генерация продолжила обеспечивать потребности потребителей. "Укрэнерго" сообщили, что отключения света по графику будут во Львовской и Одесской областях. Это связано с масштабными повреждениями инфраструктуры.