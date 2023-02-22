Для енергетиків вторгнення почалося на три дні раніше, — гендиректор ДТЕК (фото)

За словами Ільдара Салєєва, 21 та 22 лютого росіяни систематично обстрілювали Луганську ТЕС. Атаки спричинили знеструмлення міста Щастя.

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За 3 дні до повномасштабного вторгнення на територію України окупанти вже почали обстрілювати критичну інфраструктуру. Загарбники атакували Луганську ТЕС, що знаходиться в місті Щастя і нині окупована. Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

"Вже за два дні ми з вами перейдемо чергову відмітку — річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте, мало хто пам’ятає, що для енергетиків воно почалося не о 3:40 24 лютого, а на три дні раніше. Вже тоді їм довелося чи не першими прийняти на себе удар ворога", — розповів Салєєв.

За словами енергетика, Росія влаштовувала систематичні атаки міста Щастя 21-22 лютого. Там знаходиться Луганська ТЕС, що зараз під окупацією РФ. Контроль над станцією був втрачений з кінця лютого 2022 року.

"Було все: пошкодження лінії електропередач, трансформатора та іншого обладнання, пожежа, відключення станції від енергосистеми, знеструмлення міста, припинення подачі води та тепла", — поділився гендиректор енергетичного холдингу.

Фото: The New Yorker Фото: The New Yorker Фото: The New Yorker

Салєєв назвав тогочасні обстріли станції "репетицією" перед наступними атаками об’єктів енергетики. Для працівників ТЕС ДТЕК, за його словами, вони тривали з початку повномасштабного вторгнення.

"Через близькість до зони бойових дій дві наші ТЕС зазнавали обстрілів збоку Росії й весною, і літом минулого року. А у вересні на одній з них 14 енергетиків було поранено через удар касетними снарядами", — повідомив керівник ДТЕК.

З жовтня й донині окупанти атакували ТЕС ДТЕК Енерго 28 разів, заявив Салєєв. За рік війни на роботі загинули троє енергетиків, ще 32 працівники були поранені.

Однак гендиректор ДТЕК впевнений, що українці надійно тримають енергетичний фронт. За його словами, Україна пройшла у січні екватор найсуворішого в історії опального сезону та вже близька до його завершення. Окрім того, дефіциту електроенергії немає вже другий тиждень поспіль. Салєєв подякував за роботу енергетикам, ремонтникам, шахтарям і машинобудівникам.

Нагадаємо, вчора голова уряду Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом за стабілізаційними графіками світло вимикати не будуть. Дефіциту потужності, за його словами, не прогнозується за умови, що не буде нових атак з боку Росії.

20 лютого в пресслужбі Міністерства енергетики також завірили, що енергосистема працює навіть з резервом потужності. У перший день робочого тижня генерація продовжила забезпечувати потреби споживачів. "Укренерго" повідомили, що відключення світла за графіком будуть у Львівській та Одеській областях. Це пов’язано з масштабними пошкодженнями інфраструктури.