Чи відключатимуть в Україні світло: прем'єр-міністр та енергетики дали прогноз

За словами глави уряду Дениса Шмигаля та представників НЕК "Укренерго", нашій країні вдалося подолати енергетичну кризу після ракетних ударів Росії і дефіциту потужностей зараз не спостерігається.

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Найближчим часом українцям не вимикатимуть світло за стабілізаційними графіками, як це було раніше. Про це на засіданні Кабінету Міністрів України заявив глава уряду Денис Шмигаль.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десять днів поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак (атаки крилатими ракетами та іранськими дронами з боку ЗС РФ, — ред.)", — сказав прем'єр-міністр України.

За його словами, дякувати за те, що в будинках українців є світло, потрібні енергетики та ремонтні бригади, які продовжують здійснювати неймовірну роботу з усунення несправностей електромережі.

Яка ситуація зі світлом в Україні зараз: коментар "Укренерго"

У Національній енергетичній компанії повідомили про те, що в Україні немає дефіциту, але в деяких областях порушено електропостачання через погоду та пошкодження мереж.

"Ліміти споживання в області не надходили через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", — прокоментували ситуацію в "Укренерго".

У компанії також додали, що у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях 21 лютого роблять виміри фактичного споживання електроенергії.

А в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго", що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень, щоб уникнути перевантаження обладнання.

Нагадаємо, 19 лютого в "Укренерго" заявили, що не прогнозують дефіцит потужності найближчими днями. Єдине, що може відвернути від цього прогнозу — це новий масований ракетний обстріл критичної інфраструктури України російськими військовими.

Фокус 14 лютого також писав про те, як Україні вдалося налагодити роботу енергосистеми та що буде далі. Енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 16 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні — знаходяться під контролем супротивника.