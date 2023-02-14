Без відключень: як Україні вдалося налагодити роботу енергосистеми та що буде далі

Електростанції України вже виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання майже для всіх регіонів країни. Чи подолала країна дефіцит і чи можна громадянам тепер розраховувати на відсутність стабілізаційних та аварійних відключень.

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Енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 16 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні — знаходяться під контролем ворога. Проте зараз у більшості регіонів країни відмовилися від погодинних відключень світла. Фокус розбирався, чому так сталося. За даними Міненерго, 14 лютого в Україні не вводитимуть ліміти на споживання електроенергії. Міністр Герман Галущенко зазначив, що генерації електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів в Україні. Хоча в деяких регіонах, наприклад, в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення через ремонт електромереж.

Що змінилося в енергосистемі у лютому 2023 року

В українській енергетиці все ще зберігається нестабільна ситуація на тлі ракетного обстрілу з боку РФ. Але при цьому, як повідомили 13 лютого в НЕК "Укренерго", енергетикам, які працюють у цілодобовому режимі над відновленням пошкоджених об'єктів, вдалося знизити обсяг дефіциту в енергосистемі.

"Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включені додаткові енергоблоки на кількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яка повною мірою покриває споживання", — пояснили в компанії.

У Міністерстві економіки ще 11 лютого повідомили, що в енергосистемі України вже працюють дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольних територіях. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, завдяки цьому суттєво знизиться дефіцит генерації в енергосистемі, а отже скоротиться тривалість відключень електроенергії.

Крім відновлення роботи відразу кількох енергоблоків на теплових електростанціях, поліпшенню ситуації в енергосистемі сприяли інші чинники. Наприклад, як зазначили в "Укренерго", через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції, а збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Ще в Україні продовжується імпорт електроенергії зі Словаччини, що також допомагає скорочувати дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Що буде далі з постачанням електроенергії в Україну

Втім, радіти з того, що деякі українці користуватимуться світлом у своєму будинку довше, ніж у листопаді-грудні, — передчасно. Адже війна все ще триває і окупанти будь-якої миті можуть знову вдарити по енергетичних об'єктах, а отже, не виключаються нові пошкодження енергетичної інфраструктури. До того ж, відновлення деяких об'єктів досі триває.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали в результаті обстрілів, які ще не відремонтовані повністю, наприклад, в Одесі, Київській області, Харківській, Запорізькій", — розповів в ефірі телемарафону, 12 лютого, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Водночас, за інформацією Кабміну України, російські окупанти впродовж масованих ракетних обстрілів пошкодили майже 20 енергоблоків ТЕС. Тому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, попереду Україна має масштабну відбудову енергосистеми.

"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ", — повідомив голова уряду.

З думкою прем'єр-міністра згодні і в ДТЕК. За словами Дмитра Сахарука, відсутність відключень світла в останні кілька днів — сприятливий збіг обставин.

Втім, за поліпшенням ситуації з енергозабезпеченням українців стоїть не лише героїчна робота тисяч людей, задіяних у роботі енергокомпаній, а й станції ВДЕ, які в лютому нарощують обсяг генерованої електроенергії. Раніше Фокус уже писав, що, на думку експертів, якщо не буде додаткових серйозних ушкоджень, то ближче до весни і в березні-квітні споживання електроенергії в країні падатиме, а станції ВДЕ збільшать виробіток, що позитивно позначиться на ситуації з відключеннями.

Як повідомлялося, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що зараз у роботі всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС, і це все дозволяє виробляти більше електроенергії в Україні.