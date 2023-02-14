Без отключений: как Украине удалось наладить работу энергосистемы и что будет дальше

Электростанции Украины уже производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления почти для всех регионов страны. Преодолела ли страна дефицит и можно ли гражданам теперь рассчитывать на отсутствие стабилизационных и аварийных отключений.

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Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 16 ударов БПЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны — находятся под контролем врага. Тем не менее сейчас в большинстве регионов страны отказались от почасовых отключений света. Фокус разбирался, почему так произошло. По данным Минэнерго, 14 февраля в Украине не будут вводить лимиты на потребление электроэнергии. Министр Герман Галущенко отметил, что генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в Украине. Хотя в некоторых регионах, например, в Одесской и Хмельницкой областях, вероятны стабилизационные отключения из-за проведения ремонтов электросетей.

Что изменилось в энергосистеме в феврале 2023

В украинской энергетике все еще сохраняется нестабильная ситуация на фоне ракетных обстрелов со стороны РФ. Но при этом, как сообщили 13 февраля в НЭК "Укрэнерго", энергетикам, которые в круглосуточном режиме работают над восстановлением поврежденных объектов, удалось снизить объем дефицита в энергосистеме.

"Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, возросло производство электроэнергии в энергосистеме, в полной мере покрывающей потребление", — объяснили в компании.

В то же время в Министерстве экономики еще 11 февраля сообщили, что в энергосистеме Украины уже работают девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольных территориях. По словам министра энергетики Германа Галущенко, благодаря этому существенно снизится дефицит генерации в энергосистеме, а значит — сократится продолжительность отключений электроэнергии.

Кроме возобновления работы сразу нескольких энергоблоков на тепловых электростанциях, улучшению ситуации в энергосистеме посодействовали и другие факторы. Например, как отметили в "Укрэнерго", из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции, а увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Еще Украина продолжается импорт электроэнергии из Словакии, что тоже помогает сокращать дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Что будет дальше с поставками электроэнергии в Украине

Впрочем, радоваться тому, что некоторые украинцы будут пользоваться светом в своем доме дольше, чем в ноябре-декабре, — преждевременно. Ведь война все еще продолжается и оккупанты в любой момент могут снова ударить по энергетическим объектам, а значит, не исключаются новые повреждения энергетической инфраструктуры. К тому же, восстановление некоторых объектов до сих пор продолжаются.

"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов, которые еще не отремонтированы полностью, например, в Одессе, в Киевской области, Харьковской, запорожской", – рассказал в эфире телемарафона, 12 февраля, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Тем временем, по информации Кабмина Украины, российские оккупанты за время массированных ракетных обстрелов повредили почти 20 энергоблоков ТЭС. Поэтому, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впереди у Украины — масштабная отстройка энергосистемы.

"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — сообщил глава правительства.

С мнением премьер-министра согласны и в ДТЭК. По словам Дмитрия Сахарука, отсутствие отключений света в последние несколько дней — благоприятное стечение обстоятельств.

Впрочем, за улучшением ситуации с энергообеспечением украинцев стоит не только героическая работа тысяч людей, задействованных в работе энергокомпаний, но и станции ВИЭ, которые в феврале наращивают объем генерируемой электроэнергии. Ранее Фокус уже писал, что, по мнению экспертов, если не будет дополнительных серьезных повреждений, то ближе к весне и в марте-апреле потребление электроэнергии в стране будет падать, а станции ВИЭ увеличат выработку, что позитивно отразиться на ситуации с отключениями.

Как сообщалось, генеральний директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС, и это все позволяет производить больше электроэнергии в Украине.