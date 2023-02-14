Без отключений: как Украине удалось наладить работу энергосистемы и что будет дальше
Электростанции Украины уже производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления почти для всех регионов страны. Преодолела ли страна дефицит и можно ли гражданам теперь рассчитывать на отсутствие стабилизационных и аварийных отключений.
Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 16 ударов БПЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны — находятся под контролем врага. Тем не менее сейчас в большинстве регионов страны отказались от почасовых отключений света. Фокус разбирался, почему так произошло. По данным Минэнерго, 14 февраля в Украине не будут вводить лимиты на потребление электроэнергии. Министр Герман Галущенко отметил, что генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в Украине. Хотя в некоторых регионах, например, в Одесской и Хмельницкой областях, вероятны стабилизационные отключения из-за проведения ремонтов электросетей.
Что изменилось в энергосистеме в феврале 2023
В украинской энергетике все еще сохраняется нестабильная ситуация на фоне ракетных обстрелов со стороны РФ. Но при этом, как сообщили 13 февраля в НЭК "Укрэнерго", энергетикам, которые в круглосуточном режиме работают над восстановлением поврежденных объектов, удалось снизить объем дефицита в энергосистеме.
"Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, возросло производство электроэнергии в энергосистеме, в полной мере покрывающей потребление", — объяснили в компании.
В то же время в Министерстве экономики еще 11 февраля сообщили, что в энергосистеме Украины уже работают девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольных территориях. По словам министра энергетики Германа Галущенко, благодаря этому существенно снизится дефицит генерации в энергосистеме, а значит — сократится продолжительность отключений электроэнергии.
Кроме возобновления работы сразу нескольких энергоблоков на тепловых электростанциях, улучшению ситуации в энергосистеме посодействовали и другие факторы. Например, как отметили в "Укрэнерго", из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции, а увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Еще Украина продолжается импорт электроэнергии из Словакии, что тоже помогает сокращать дефицит электроэнергии в энергосистеме.
Что будет дальше с поставками электроэнергии в Украине
Впрочем, радоваться тому, что некоторые украинцы будут пользоваться светом в своем доме дольше, чем в ноябре-декабре, — преждевременно. Ведь война все еще продолжается и оккупанты в любой момент могут снова ударить по энергетическим объектам, а значит, не исключаются новые повреждения энергетической инфраструктуры. К тому же, восстановление некоторых объектов до сих пор продолжаются.
"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов, которые еще не отремонтированы полностью, например, в Одессе, в Киевской области, Харьковской, запорожской", – рассказал в эфире телемарафона, 12 февраля, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.Важно
Тем временем, по информации Кабмина Украины, российские оккупанты за время массированных ракетных обстрелов повредили почти 20 энергоблоков ТЭС. Поэтому, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впереди у Украины — масштабная отстройка энергосистемы.
"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — сообщил глава правительства.
С мнением премьер-министра согласны и в ДТЭК. По словам Дмитрия Сахарука, отсутствие отключений света в последние несколько дней — благоприятное стечение обстоятельств.
Впрочем, за улучшением ситуации с энергообеспечением украинцев стоит не только героическая работа тысяч людей, задействованных в работе энергокомпаний, но и станции ВИЭ, которые в феврале наращивают объем генерируемой электроэнергии. Ранее Фокус уже писал, что, по мнению экспертов, если не будет дополнительных серьезных повреждений, то ближе к весне и в марте-апреле потребление электроэнергии в стране будет падать, а станции ВИЭ увеличат выработку, что позитивно отразиться на ситуации с отключениями.
Как сообщалось, генеральний директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС, и это все позволяет производить больше электроэнергии в Украине.