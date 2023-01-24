Свет вернется весной: как тепло и солнце повлияют на графики отключений в Украине

В Украине идет работа по установке модульных электростанций, работающих на природном газе. Кроме того, с наступлением весны будет расти объем генерации солнечных электростанций.

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Чтобы усилить устойчивость энергосистемы и предоставить постоянный источник тока объектам критической инфраструктуры, в Украине будут постепенно запускать в работу малые электростанции, работающие на природном газе. Об этом пишет Фокус в статье "Купить электроэнергию дорого. Сколько будет длиться блэкаут в Украине".

"Первая задача для газотурбинных станций – это обеспечение электроэнергией критической инфраструктуры. Плюс они могут поддерживать пиковые часы потребления, а газопоршневые могут быть инструментом в дополнение к резервным источникам питания, что установлены при атомных электростанциях", — говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, газотурбинные станции станут более выгодным и эффективным решением, чем газопоршневые. "В условиях дефицита генерации газотурбинные более актуальны, газопоршневые – там мощность до 5 МВТ, а газотурбинная — более целесообразна – там мощность может быть 30, 60 и даже 100 МВт, это тот тип генерации, что можно быстро приобрести и установить. В Украине какие-то такие мощности есть, но нам нужно больше – необходимо 1,5 ГВт мощностей", — отметил Александр Харченко. Он добавил: сейчас ведется работа с донорами над расширенным финансированием, и в ближайшие недели киевляне, а затем потом жители других регионов почувствуют результаты этой работы.

Впрочем, закончатся ли блэкауты в Украине с установкой газотурбинных мощностей, а также с наступлением марта, увы, пока остается невыясненным вопросом. Поскольку ситуация в энергосистеме – весьма хрупкая, и новые возможные обстрелы ВС РФ могут увеличить дефицит как сетевой, так и генерации. Кроме того, весной возможны плановые ремонты блоков ТЭС и АЭС, что также будет оказывать влияние на уровень выработки электроэнергии в стране. Тем временем, увеличение генерации солнечными станциями в марте не окажет существенного влияния, так как такие станции не могут сбалансировать энергосистему во время вечерних пиков.

"Важное условие – если не будет дополнительных серьезных повреждений. Потенциально потребление будет падать, генерация ВИЭ весной подтянется, но все в итоге будет упираться в ситуацию с ограничениями в системе передачи", — уверен эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

Напомним, согласно данным Минэнерго, из-за оккупации Россией южной и восточной части Украины, было потеряно 90% ветровой генерации и до 40% солнечной.

Ранее Фокус писал, что ряд украинских ТЭС остановили свою работу, из-за чего зафиксирован серьезный дефицит генерации энергии.