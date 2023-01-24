Світло повернеться навесні: як тепло та сонце вплинуть на графіки вимкнень в Україні

В Україні триває робота щодо встановлення модульних електростанцій, які працюють на природному газі. Крім того, з настанням весни зростатиме обсяг генерації сонячних електростанцій.

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Щоб посилити стійкість енергосистеми та надати постійне джерело струму об'єктам критичної інфраструктури, в Україні поступово запускатимуть у роботу малі електростанції, що працюють на природному газі. Про це пише Фокус у статті "Купити електроенергію дорого. Скільки триватиме блекаут в Україні".

"Перше завдання для газотурбінних станцій — це забезпечення електроенергією критичної інфраструктури. Плюс вони можуть підтримувати пікові години споживання, а газопоршнева може бути інструментом на додаток до резервних джерел живлення, що встановлені при атомних електростанціях, — говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, газотурбінні станції стануть вигіднішим і ефективнішим рішенням, ніж газопоршневі. — В умовах дефіциту генерації газотурбінні актуальніші, газопоршневі — там потужність до 5 МВТ, а газотурбінні — доцільніші — там потужність може бути 30, 60 і навіть 100 МВт, це той тип генерації, який можна швидко придбати й встановити. В Україні якісь такі потужності є, але нам потрібно більше — необхідно 1,5 ГВт потужностей", — зазначив Олександр Харченко. Він додав: зараз ведеться робота з донорами над розширеним фінансуванням, і найближчими тижнями кияни, а потім потім жителі інших регіонів відчують результати цієї роботи.

Утім, чи закінчаться блекаути в Україні зі встановленням газотурбінних потужностей, а також із настанням березня, на жаль, поки що залишається нез'ясованим питанням. Оскільки ситуація в енергосистемі дуже тендітна, і нові можливі обстріли ЗС РФ можуть збільшити дефіцит як мережевий, так і генерації. Крім того, навесні можливі планові ремонти блоків ТЕС і АЕС, що також впливатиме на рівень вироблення електроенергії в країні. Тим часом збільшення генерації сонячними станціями в березні не вплине, оскільки такі станції не можуть збалансувати енергосистему під час вечірніх піків.

"Важлива умова — якщо не буде додаткових серйозних пошкоджень. Потенційно споживання падатиме, генерація ВІЕ навесні підтягнеться, але все в результаті впиратиметься в ситуацію з обмеженнями в системі передачі", — упевнений експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Нагадаємо, згідно з даними Міненерго, через окупацію Росією південної та східної частини України було втрачено 90% вітрової генерації і до 40% сонячної.

Раніше Фокус писав, що низка українських ТЕС зупинила свою роботу, через що зафіксовано серйозний дефіцит генерації енергії.