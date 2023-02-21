Будут ли в Украине отключать свет: премьер-министр и энергетики дали прогноз

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля и представителей НЭК "Укрэнэрго", нашей стране удалось преодолеть энергетический кризис после ракетный ударов России и дефицита мощностей сейчас не наблюдается.

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В ближайшее время украинцам не будут выключать свет по стабилизационным графикам, как это было раньше. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десять дней подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак (атаки крылатыми ракетами и иранскими дронами со стороны ВС РФ, — ред.)", — сказал премьер-министр Украины.

По его словам, благодарить за то, что в домах украинцев есть свет, нужно энергетиков и ремонтные бригады, которые продолжают осуществлять невероятную работу по устранению неисправностей электросети.

Какая ситуация со светом в Украине сейчас: комментарий "Укрэнэрго"

В Национальной энергетической компании сообщили о том, что в Украине нет дефицита, но в некоторых областях нарушено электроснабжение из-за погоды и повреждения сетей.

"Лимиты потребления в области не приходили из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", — прокомментировали ситуацию в "Укрэнэрго".

В компании также добавили, что в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях 21 февраля производят замеры фактического потребления электроэнергии.

А в Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго", что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования.

Напомним, 19 февраля в "Укрэнерго" заявили, что не прогнозируют дефицит мощности в ближайшие дни. Единственное, что может отвратить от этого прогноза – это новые массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины российскими военными.

Фокус 14 февраля также писал о том, как Украине удалось наладить работу энергосистемы и что будет дальше. Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 16 ударов БПЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны — находятся под контролем противника.