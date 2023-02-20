Енергосистема України 20 лютого працює з резервом потужності, — Міненерго

Міністр Герман Галущенко зазначив, що електрику продовжать відключати лише в двох областях країни. Пов'язано це з ремонтними роботами на підприємствах через ракетні удари з боку РФ.

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У Міненерго розповіли, яка ситуація очікується з електропостачанням в Україні протягом найближчих кількох днів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

Навіть незважаючи на те, що з початком робочого тижня значно збільшується споживання електроенергії, енергосистема продовжуватиме роботу з резервом потужності.

"Сьогодні, 20 лютого, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів", — цитує пресслужба Галущенка.

У деяких регіонах усе ж таки можливі нетривалі відключення, проте вони будуть пов'язані з ремонтними роботами електромереж.

В "Укренерго" зазначили, що відключення будуть відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях.

"Бригади Укренерго продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там складні та масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання потребує тривалого часу", — зазначили в підприємстві.

19 лютого голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні більше не відключатимуть світло, але є нюанс. Планам компанії можуть стати на заваді обстріли з боку Російської Федерації.

15 лютого голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян озвучив умову повернення погодинних графіків відключення світла. Графіки відключення світла для побутових споживачів будуть актуальними лише в разі, якщо ЗС РФ здійснять нові ракетні удари чи атаки дронами-камікадзе.