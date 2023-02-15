Українцям озвучили умову повернення погодинних графіків відключення світла

Енергетики очікують зниження споживання енергії через потепління, але ситуація може погіршитися у разі нових обстрілів ЗС РФ.

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Графіки відключення світла знову застосовуватимуть для побутових споживачів лише за однієї умови. Про це 15 лютого в ефірі національного телемарафону заявив голова Державної інспекції з енергетичного нагляду Руслан Слободян.

За його словами, генерація електроенергії наразі на достатньому рівні, тому оператор системи передачі енергії "Укренерго" вже протягом кількох днів не наводить ліміти споживання для регіонів України.

Слободян зазначив, що мережеві тимчасові обмеження застосовуються лише на Одещині, яку кількома днями раніше обстрілювали російські війська. Графіки відключення світла для побутових споживачів будуть актуальними лише у разі, якщо ЗС РФ здійснять нові ракетні удари чи атаки дронами-камікадзе.

"Якщо не будуть масовані атаки — графіки відключення світла застосовуватися не будуть. У цьому немає жодної необхідності. Зараз генерації достатньо, а прийде потепління — з березня споживання електроенергії піде на спад", — продовжив глава Держінспекції.

Окремо Слободян прокоментував нещодавню заяву мера Львова Андрія Садового про те, що в обласному центрі та регіоні знищено практично всі електропідстанції. Керівник Держінспекції не розуміє, навіщо політик публічно озвучив таку інформацію.

"Мені не зовсім зрозуміло, чому саме такий коментар дав Садовий. Може з метою дезінформації ворога. Але для нашого суспільства важливо внести ясність. Доводити ліміти до областей не доводиться вже п'ять днів. Ситуація суттєво покращилася", — резюмував Слободян в ефірі телемарафону.

На день раніше, 14 лютого, в "Укренерго" роз'яснили, як вдалося розв'язати проблему з відключенням світла в Україні. За даними оператора системи передачі енергії, вже протягом кількох днів у країні не зафіксовано дефіциту в енергосистемі, що дозволяє не застосовувати графіки вимкнень.

Голова правління "Укренерго" Віталій Кудрицький, коментуючи 14 лютого ситуацію з відключеннями світла, попередив, що українцям ще зарано радіти на тлі скасування погодинних графіків.