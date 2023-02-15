Украинцам озвучили условие возвращения почасовых графиков отключения света

Энергетики ожидают снижение потребления энергии из-за потепления, но ситуация может ухудшиться в случае новых обстрелов ВС РФ.

Related video

Графики отключения света будут вновь применяться для бытовых потребителей только при одном условии. Об этом 15 февраля в эфире национального телемарафона заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.

По его словам, генерация электроэнергии сейчас на достаточном уровне, поэтому оператор системы передачи энергии "Укрэнерго" уже в течение нескольких дней не приводит лимиты потребления для регионов Украины.

Слободян отметил, что сетевые временные ограничения применяются только в Одесской области, которую несколькими днями ранее обстреливали российские войска. Графики отключения света для бытовых потребителей будут актуальными только в случае, если ВС РФ осуществят новые ракетные удары или атаки дронами-камикадзе.

"Если не будут массированных атак — графики отключения света применяться не будут. В этом нет никакой необходимости. Сейчас генерации достаточно, а придет потепление — с марта потребление электроэнергии пойдет на спад", — продолжил глава Госинспекции.

Отдельно Слободян прокомментировал недавнее заявление мэра Львова Андрея Садового о том, что в областном центре и регионе уничтожены практически все электроподстанции. Руководитель Госинспенкции не понимает, зачем политик публично озвучил подобную информацию.

"Мне не совсем понятно, почему именно такой комментарий дал Садовый. Может, с целью дезинформации врага. Но для нашего общества важно внести ясность. Доводить лимиты к областям не приходится уже пять дней. Ситуация существенно улучшилась", — резюмировал Слободян в эфире телемарафона.

Днем ранее, 14 февраля, в "Укрэнерго" разъяснили, как удалось решить проблему с отключением света в Украине. По данным оператора системы передачи энергии, уже в течение нескольких дней в стране не зафиксирован дефицит в энергосистеме, что позволяет не применять графики выключений.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Кудрицкий, комментируя 14 февраля ситуацию с отключениями света, предупредил, что украинцам еще рано радоваться на фоне отмены почасовых графиков.