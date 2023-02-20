Энергосистема Украины 20 февраля работает с резервом мощности, — Минэнерго

Министр Герман Галущенко отметил, что электричество продолжат отключать всего в двух областях страны. Связано это с ремонтными работами на предприятиях из-за ракетных ударов со стороны РФ.

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В Минэнерго рассказали, какая ситуация ожидается с электроснабжением в Украине в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенко.

Даже несмотря на то, что с началом рабочей недели значительно увеличивается потребление электроэнергии, энергосистема будет продолжать работу с резервом мощности.

"Сегодня, 20 февраля, в первый рабочий день недели, несмотря на увеличение объемов потребления, генерация продолжает стабильно производить электроэнергию, с резервом обеспечивая потребности потребителей", — цитирует пресс-служба Галущенко.

В некоторых регионах все же возможны недлительные отключения, однако они будут связаны с ремонтными работами электросетей.

В "Укрэнерго" отметили, что отключения будут в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях.

"Бригады Укрэнерго продолжают ремонтные работы для устранения сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени", — отметили в предприятии.

19 февраля глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине не будут больше отключать свет, но есть нюанс. Планам компании могут помешать обстрелы со стороны Российской Федерации.

15 февраля глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян озвучил условие возвращения почасовых графиков отключения света. Графики отключения света для бытовых потребителей будут актуальными только в случае, если ВС РФ осуществят новые ракетные удары или атаки дронами-камикадзе.