Почти $7 млрд в год: в ДТЭК озвучили ущерб от обстрелов ВС РФ

Украинская энергетика пережила 14 массированных ракетных и 17 атак беспилотников в прошлом году.

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Сумма ущерба энергоинфраструктуры Украины в результате вооруженной агрессии ВС РФ составляет почти 7 миллиардов долларов. Об этом 24 февраля сообщил проект UA War Infographics совместно с поставщиком энергии Yasno, входящем в группу ДТЭК.

"Энергосистема Украины пережила за год 14 массированных ракетных атак, 17 атак БпЛА, 255 ударов по объектам энергетики. В результате атак Украина временно потеряла 90% ветровой генерации, 755 мощности ТЭЦ, 44% атомной генерации, 33% блочных ТЭЦ, генерации. Но Россия не смогла выключить украинскую энергетику", — говорится в сообщении.

Сумма ущерба в результате российских ракетных атак энергетической инфраструктуры составляет 6,8 млрд. долларов.

Россия начала наносить ракетные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины, начиная с сентября. Целями крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе стали электростанции, газодобывающие объекты, трансформаторные подстанции. В результате ударов во многих регионах Украины начались отключения энергоснабжения, подачи воды и отопления от ТЭЦ. Обесточивание из-за российских атак на критическую инфраструктуру Украины также зафиксировали в Молдове.

По информации Воздушных сил Украины, весной РФ может попытаться разрушить транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения Украины после того, как энергетика Украины выдержала российские атаки. Об этом 22 февраля сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

За 3 дня до полномасштабного вторжения на территорию Украины кафиры уже начали обстреливать критическую инфраструктуру — луганскую ТЭС в городе Счастье. Об этом рассказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.