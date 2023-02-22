Энергетика Украины выстояла: весной ВС РФ могут обстреливать дороги и ГЭС, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, энергетика Украины уже адаптировалась к тому, что российские войска наносят удары по инфраструктурным объектам. В будущем противник может сменить тактику.

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Весной Россия может попытаться разрушить транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения после того, как попытка нанести ущерб энергетике не увенчалась успехом. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает "НВ".

Энергетика Украины уже адаптировалась к тому, что российские войска наносят удары по инфраструктурным объектам. Бригады быстро восстанавливают повреждения, а энергопотребление уменьшается за счет увеличения светового дня.

Цели противника не были достигнуты и по этой причине в дальнейшем возможна смена тактики.

Воздушным силам нужно усилиться, поскольку в скором времени бойцы ВСУ вернутся с учений, также появятся новые средств противовоздушной и противоракетной обороны, такие как SAMP/T и Patriot.

Эти системы могут защитить против баллистических ракет и некоторых типов крылатых ракет, например Х-22. В первую очередь новые установки будут использоваться на приоритетных направлениях.

Игнат отметил, что Украина уже переживала весенний и летний периоды войны, поэтому в будущем какие-либо радикальные изменения не предвидятся, разве что у ВС РФ возникнут сложности с личным составом. Мобилизованных, которыми пополняют российские войска, нужно еще обучить, а боевые потери ВС РФ в течения месяца сопоставимы с численностью армейского состава средней европейской страны.

Напомним, что президент Польши заявил, что польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину. Украинские военнослужащие быстро учатся обращаться с бронетехникой немецкого производства, и в течение месяца они появятся в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что на российском телевидении разгорелся спор о том, почему не был захвачен Киеве, если ВС РФ отлично воюют. Видео дискуссии стало вирусным.