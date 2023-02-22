Енергетика України вистояла: навесні ЗС РФ можуть обстрілювати дороги та ГЕС, — Ігнат

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, енергетика України вже адаптувалася до того, що російські війська завдають ударів по інфраструктурних об'єктах. У майбутньому противник може змінити тактику.

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Навесні Росія може спробувати зруйнувати транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди після того, як спроба завдати шкоди енергетиці не мала успіху. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає "НВ".

Енергетика України вже адаптувалася до того, що російські війська завдають ударів по інфраструктурним об'єктам. Бригади швидко відновлюють ушкодження, а енергоспоживання зменшується за рахунок збільшення світлового дня.

Цілі противника не були досягнуті і з цієї причини надалі можлива зміна тактики.

Повітряним силам треба посилитися, оскільки незабаром бійці ЗСУ повернуться з навчань, також з'являться нові засоби протиповітряної та протиракетної оборони, такі як SAMP/T та Patriot.

Ці системи можуть захистити проти балістичних ракет та деяких типів крилатих ракет, наприклад Х-22. Насамперед нові установки будуть використовуватися на пріоритетних напрямках.

Ігнат зазначив, що Україна вже переживала весняний та літній періоди війни, тому в майбутньому якихось радикальних змін не передбачається, хіба що у ЗС РФ виникнуть складнощі з особовим складом. Мобілізованих, якими поповнюють російські війська, потрібно ще навчити, а бойові втрати ЗС РФ протягом місяця можна порівняти з чисельністю армійського складу середньої європейської країни.

Нагадаємо, що президент Польщі заявив, що польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну. Українські військовослужбовці швидко вчаться поводитися з бронетехнікою німецького виробництва і протягом місяця вони з'являться в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що на російському телебаченні розгорілася суперечка про те, чому не було захоплено Києві, якщо ЗС РФ чудово воюють. Відео дискусії стало вірусним.