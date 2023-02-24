Майже $7 млрд за рік: в ДТЕК озвучили збитки від обстрілів ЗС РФ

Українська енергетика пережила 14 масованих ракетних та 17 атак безпілотників впродовж минулого року.

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Сума збитків енергоінфраструктури України внаслідок збройної агресії ЗС РФ становлять майже 7 мільярдів доларів. Про це 24 лютого повідомив проект UA War Infographics спільно з постачальником енергії Yasno, що входить у групу ДТЕК.

"Енергосистема України пережила за рік 14 масованих ракетних атак, 17 атак БпЛА, 255 ударів по об'єктах енергетики. Внаслідок атак Україна тимчасово втратила 90% вітрової генерації, 755 потужності ТЕЦ, 44% атомної генерації, 33% блочних ТЕЦ, 30% сонячної генерації. Але Росія не змогла вимкнути українську енергетику", — йдеться в повідомленні.

Сума збитків внаслідок російських ракетних атак енергетичної інфраструктури складає 6,8 млрд. доларів.

Росія почала завдавати ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України, починаючи з вересня. Цілями крилатих ракет і іранських дронів-камікадзе стали електростанції, газовидобувні об'єкти, трансформаторні підстанції. Внаслідок ударів у багатьох регіонах України почалися відключення енергопостачання, подачі води та опалення від ТЕЦ. Знеструмлення через російські атаки на критичну інфраструктуру України також відбувалося в Молдові.

За інформацією Повітряних сил України, навесні РФ може спробувати зруйнувати транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди України, після того, як енергетика України витримала російські атаки.Про це 22 лютого повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

За 3 дні до повномасштабного вторгнення на територію України окупанти вже почали обстрілювати критичну інфраструктуру — луганську ТЕС в місті Щастя. Про це розповів гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.