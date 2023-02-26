Навіть без нових обстрілів: в Україні можуть повернути віялові відключення світла, – ДТЕК (відео)

За словами виконавчого директора Групи Дмитра Сахарука, останніми тижнями енергетикам не доводилося вдаватися до графіків відключень світла завдяки збігу цілої низки чинників.

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В Україні можуть відновити віялові відключення електрики в межах підготовки до наступного зимового сезону, а також у зв'язку зі зниженням генерації відновлюваних джерел енергії та закінченням весняної повені. Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Якщо говорити про те, чому зараз не вимикають світло, то це комбінація факторів. У нас потепління, почали працювати відновлювані джерела енергії. Дні стали довшими, сонця стало більше і сонячні станції вони генерують багато енергії", — пояснив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК заявив, що всі українські гідроелектростанції та АЕС працюють на максимальній потужності. Крім того, енергетикам вдалося відновити частину блоків теплоелектростанцій, які були пошкоджені внаслідок атак ЗС РФ.

"Тобто, по суті, у нас зараз — максимальний обсяг генерації, який Україна може собі дозволити за рахунок тих потужностей, які ми маємо", — констатував представник ДТЕК.

[ + – ] Дмитро Сахарук розповів про ситуацію з генерацією електрики

За словами Сахарука, у майбутньому потрібно буде готувати станції до зимового періоду 2024 року. Для цього доведеться тимчасово зупиняти на ремонтні роботи як атомні блоки, так і ТЕС.

На введення віялових відключень також вплине закінчення весняної повені та зменшення кількості сонячного світла. Все це може призводити до обмежень, запроваджених в Україні у жовтні минулого року.

Дмитро Сахарук також зазначив, що в Україні пошкоджено майже половина всіх об'єктів, які використовувалися для передавання електроенергії та стільки ж генерувальних потужностей. Із половини пошкоджених об'єктів генерації 75 відсотків припадає на ТЕС.

Нагадаємо, що за даними проєкту UA War Infographics від 24 лютого, внаслідок збройної агресії ЗС РФ енергетична інфраструктура України зазнала збитків на майже 7 мільярдів доларів.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, російські окупанти почали атакувати Луганську ТЕС у місті Щастя за 3 дні до повномасштабного вторгнення на територію України.