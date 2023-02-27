Генерація вища за споживання: у Міненерго розповіли, як весна впливає на відключення світла по Україні

Тепла погода та збільшення світлового дня покращили ситуацію з енергопостачанням – у деяких регіонах навіть повернули вуличне освітлення. Якщо росіяни не влаштують нових ракетних ударів, світло вимикати не будуть.

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Українці вже 2 тижні живуть без планових та аварійних відключень, ситуація не потребує обмежень у подачі електроенергії. Про це сказав 27 лютого міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі ТСН.

Рівень генерації в Україні, за його словами, покриває споживання, тож світло не відключають. Тепла погода та збільшення світлового дня також сприяє покращенню ситуації, впевнений чиновник.

[ + – ] Про відсутність проблем зі світлом Галущенко говорить із 50-ї секунди

Галущенко переконаний, що світло не вимикатимуть і надалі, якщо не буде нових масованих ракетних ударів росіян та пошкодження об'єктів електромережі.

Обмеження зняли навіть на Одещині, де останнім часом через удари росіян були сильні перебої з електропостачанням. Вуличне освітлення повернулося до Києва, а городяни знову пристосовуються до графіка повсякденного освітлення.

"Світловий день більший, погода тепліша. Відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є впевненість, що ми й надалі житимемо без обмежень, якщо справді не буде дуже суттєвих пошкоджень енергосистем", — сказав Галущенко.

Нагадаємо, що енергокомпанія ДТЕК 26 лютого попереджала про можливе відновлення віялових відключень електрики під час підготовки до наступної зими.

В Україні 21 лютого запроваджували аварійні відключення світла у кількох областях, але дефіциту в енергосистемі не було. Проблеми спостерігалися у центральних та західних регіонах.

Фокус 20 лютого писав про відновлення вуличного освітлення у населених пунктах Київської області та у Запоріжжі.