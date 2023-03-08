"Війна не закінчилася": українцям відповіли на заклики пом'якшити комендантську годину у Києві

На сьогодні комендантська година у Києві починається з 23:00, а транспорт перестає працювати ще раніше. Це викликає невдоволення серед містян, і вони вимагають від влади піти на поступки.

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Кияни за допомогою петиції закликали столичну владу скоротити тривалість комендантської години у місті. Вона опублікована на сайті Київської міської ради та вже набрала потрібну кількість підписів.

Автор вимагає, щоб комендантська година починалася у Києві з 00:00 і тривала до 05:00. Головна причина — час роботи громадського транспорту, через який наймані співробітники не встигають вчасно дістатися додому. В якості альтернативи було запропоновано продовжити час роботи автобусів, маршруток та метрополітену на одну годину.

Петиція набрала необхідні 6 тисяч підписів, і цього достатньо, щоб чиновники розглянули запит і наскільки можна виконали його.

[ + – ] У Києві вимагають продовжити комендантську годину Фото: Скриншот

Позиція КМВА про скорочення комендантської години у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у коментарі порталу "Громадське" заявив, що тривалість комендантської години у столиці та Київській області обґрунтована вимогами безпеки громадян, тому про її скорочення станом на сьогодні йтися не може.

"Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає все безпечнішим — це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щодня працюють заради вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися певної комендантської години — ми це робитимемо. Для вашого ж блага", — наголошує начальник КМВА.

Комендантська година у Києві: що відомо?

Востаннє у Києві скорочували комендантську годину ще 15 травня минулого року і з того часу вона діє з 23:00 до 5:00 ранку. Громадський транспорт продовжує свою роботу з 06:00 до 22:30 та метрополітен з 06:00 до 22:30.

Нагадаємо, 28 лютого в Одесі ухвалили рішення скоротити комендантську годину. За розпорядженням голови обласної військової адміністрації регіону Максима Марченка, одеситам та мешканцям Одещини заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки, починаючи з 00:00.