Комендантский час в Киеве сократят: когда изменение вступит в силу

Комендантский час в Киеве не меняли с мая прошлого года. С 26 марта он будет действовать до полуночи, то есть на час меньше, чем раньше.

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С 26 марта комендантский час в Киеве будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно. Соответствующий указ подписал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщили в пресс-службе ведомства 20 марта.

В Киевской ГВА отметили, что к решению уменьшить продолжительность комендантского часа руководство администрации пришло после того, как в столице были усовершенствованны системы инженерных заграждений. При этом в КГВА анонсировали "новые изменения которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной".

Аналогичные изменения вступят в силу с воскресенья, 26 марта, во всей Киевской области. Напомним, что ранее, с 15 марта 2022 года, комендантский час в Киеве действовал с 23:00 до 5:00.

Комендантский час в Киеве: основные моменты

В КГВА напомнили основные правила и обязанности граждан, которые касаются действия комендантского часа.

Во время комендантского часа запрещается:

находиться на улице

находиться в любых других общественных местах;

перемещаться транспортом и пешком.

Патруль имеет право останавливать и задерживать нарушителей комендантского часа, а также проводить обыск. Если задержанный оказывает сопротивление, к нему могут применить силу и даже огнестрельное оружие.

При этом разрешено выходить на улицу во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия или убежища.

Напомним, 17 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро и наземный общественный транспорт изменят график движения. Теперь они будут курсировать на час дольше, чем раньше.

Ранее, 28 февраля в Одессе приняли решение сократить комендантский час — теперь он действует с 00:00 до 05:00 утра.