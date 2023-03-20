Комендантську годину в Києві скоротять: коли зміна набуде чинності

Комендантську годину в Києві не змінювали з травня минулого року. З 26 березня вона діятиме до півночі, тобто на годину менше, ніж раніше.

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З 26 березня комендантська година у Києві діятиме з 00:00 до 05:00 щоденно. Відповідний указ підписав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомили УНН у пресслужбі відомства 20 березня.

У Київській МВА зазначили, що до рішення зменшити тривалість комендантської години керівництво адміністрації дійшло після того, як у столиці були вдосконалені системи інженерних загороджень. При цьому в КМВА анонсували "нові зміни, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним та цивілізованим".

Аналогічні зміни набудуть чинності із неділі, 26 березня, у всій Київській області. Нагадаємо, що раніше, з 15 березня 2022 року, комендантська година в Києві діяла з 23:00 до 5:00.

Комендантська година у Києві: основні моменти

У КМВА нагадали основні правила та обов'язки громадян, які стосуються дії комендантської години.

Під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці;

перебувати у будь-яких інших громадських місцях;

переміщатися транспортом та пішки.

Патруль має право зупиняти та затримувати порушників комендантської години, а також проводити обшук. Якщо затриманий чинить опір, до нього можуть застосувати силу та навіть вогнепальну зброю.

При цьому дозволено виходити на вулицю під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття чи притулку.

Нагадаємо, 17 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що метро та наземний громадський транспорт змінять графік руху. Тепер вони курсуватимуть на годину довше, ніж раніше.

Раніше, 28 лютого в Одесі ухвалили рішення скоротити комендантську годину — тепер вона діє з 00:00 до 05:00 ранку.