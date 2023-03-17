У Києві та області офіційно скоротили комендантську годину: новий графік

Мер Віталій Кличко пояснив, як працюватимуть магазини та транспорт після того, як оновлені обмеження набудуть чинності.

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Комендантську годину у Києві скоротили. Тепер обмеження діятимуть на годину менше. Повідомлення про це надійшло містянам через додаток "Київ Цифровий" у п'ятницю, 17 березня, повідомляє кореспондент Фокусу.

У повідомленні сказано, що тепер комендантська година у Києві та Київській області діятиме, починаючи з 00:00, а не з 23:00, як це було з травня 2022 року. При цьому закінчуватиметься вона як і раніше – о 5:00.

У Києві та області скоротять комендантську годину Фото: Фокус

Діяти оновлені обмеження розпочнуть не одразу, а лише з неділі, 26 березня.

Як зміниться робота метро, транспорту й ТРЦ: пояснення від КМДА

Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що метро та наземний громадський транспорт змінять графік. Тепер вони курсуватимуть на годину довше, ніж раніше — з 06:00 до 23:00 та з 06:00 до 23:30 відповідно.

"Магазини, торгові центри та ресторани також продовжать свою роботу. З урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години", — повідомляє Віталій Кличко.

Примітно, що ще 8 березня голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що тривалість комендантської години у Києві та Київській області обґрунтована вимогами безпеки громадян і тому мова про її скорочення не може йти. Загалом через півтора тижні позиція влади змінилася.

Нагадаємо, 28 лютого в Одесі ухвалили рішення скоротити комендантську годину. Таке розпорядження надав голова обласної військової адміністрації регіону Максим Марченко. Наразі одеситам та мешканцям Одеської області заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки, починаючи з 00:00. Це зауважив і Віталій Кличко у своєму повідомленні, заявивши про те, що подібні обмеження діють у багатьох областях України.