В Киеве и области официально сократили комендантский час: новый график

Мэр Виталий Кличко объяснил, как будут работать магазины и транспорт после того, как обновленные ограничения вступят в силу.

Related video

Комендантский час в Киеве сократили. Теперь ограничения будут действовать на час меньше. Уведомление об этом пришло горожанам через приложение "Київ Цифровий" в пятницу, 17 марта, сообщает корреспондент Фокуса.

В сообщении сказано, что теперь комендантский час в Киеве и Киевской области будет действовать начиная с 00:00, а не с 23:00 как это было с мая 2022 года. При этом заканчиваться он будет как и раньше — в 5:00.

В Киеве и области сократят комендантский час Фото: Фокус

Действовать обновленные ограничения начнут не сразу, а лишь с воскресенья, 26 марта.

Как изменится работа метро, транспорта и ТРЦ: объяснения от КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что метро и наземный общественный транспорт изменят график. Теперь они будут курсировать на час дольше, чем раньше — с 06:00 до 23:00 и с 06:00 до 23:30, соответственно.

"Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу. С учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа", — сообщает Виталий Кличко.

Примечательно, что еще 8 марта начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что длительность комендантского часа в Киеве и Киевской области обоснована требованиями безопасности граждан и поэтому речи об его сокращении идти не может. Всего спустя полторы недели позиция властей изменилась.

Напомним, 28 февраля в Одессе приняли решение сократить комендантский час. Такое распоряжение отдал глава областной военной администрации региона Максим Марченко. Теперь одесситам и жителям Одесской области запрещено пребывать на улице без специального пропуска, начиная с 00:00. Это подметил и Виталий Кличко в своем сообщении, заявив о том, что подобные ограничения действуют во многих областях Украины.