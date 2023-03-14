Оборона Киева: в столице демонтируют часть блокпостов, — КГВА (видео)

Некоторые инженерные сооружения, по словам главы администрации Сергея Попко, переведут в "спящий режим"

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Киевская городская военная администрация совместно с Командованием группировки сил и средств обороны Киева приняли решение сократить количество инженерных заграждений в столице. Таким образом некоторые защитные сооружения демонтируют, а часть из них переведут в "спящий режим". Об этом рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что системы защиты в Киеве останутся. Однако они будут усовершенствованы и заменены на более новые.

"Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны выполнять свою функцию безопасности для столицы — будут оставаться. Но их составляющие будут усовершенствованы — непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят на новые; укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы", — сказал чиновник.

По его словам, блокпосты в "спящем режиме" уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и т.д. оставят в определенных местах, чтобы в случае угрозы быстро вернуть в боевой режим в кратчайшие сроки. На таких инженерных заграждениях проведут ревизию. После этого власти займутся заменой или восстановлением непригодных элементов.

Системы инженерных заграждений в Киеве, в которых нет необходимости, демонтируют: блокпосты уберут с проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи, будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи.

Сергей Попко объяснил, что такое решение сделает Киев более комфортным для жителей. Это позволит разгрузить дороги и более свободно передвигаться по городу.

"Город и в дальнейшем будет постепенно становиться более комфортным для гражданских жителей. Но полностью вся система оборонительных инженерных заграждений, пожалуй, исчезнет только после того, как мы победим", — сказал он.

Напомним, 7 марта на блокпосте под Киевом произошел конфликт между сотрудниками Национальной полиции и мужчиной в военной форме. Машину, в которой ехал военный, правоохранители остановили за нарушение правил дорожного движения.

23 февраля в КГВА рассказали, что провели учения по обороне Киева в связи с возможным новым масштабным наступлением ВС РФ. В городе установили блокпосты, соорудили преграды, которые замаскировали сетками и с помощью "ежей". Их пообещали перевести в "спящий" режим после окончания мероприятий.