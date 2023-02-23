Блокпосты и противотанковые "ежи": в КГГА показали подготовку к обороне Киева (видео)

Пока пункты пропуска развернули только в рамках учений по подготовке к обороне города. После их окончания блокпосты и опорные пункты переведут в "спящий" режим.

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В Киеве начали готовиться к обороне города в связи с возможным новым масштабным наступлением ВС РФ. Видео подготовки появилось в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Заметим, что пока в столице провели только тренировки по подготовке и ведению обороны.

Однако даже на этом этапе в городе установили блокпосты, соорудили преграды, которые замаскировали сетками и с помощью "ежей" (специальных металлоконструкций, — ред.), установленных с помощью строительной техники, преградили путь танкам и боевым машинам пехоты противника.

Более детально прокомментировал нынешние учения глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

По легенде руководитель одного из секторов обороны столицы получил боевое распоряжение на развертывание соответствующего блок-поста и вместе с ним – взводного опорного пункта.

Представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции при содействии районной администрации должны в кратчайшие сроки обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций.

"Считаю, что это мероприятие нужное и эффективное, оно держит в тонусе всех, и повышает боеспособность подразделений, которые обеспечивают оборону Киева", — уточнил Попко.

Он добавил, что после окончания учений все такие блокпосты вернутся в "спящий режим".

Наступление ВС РФ на Киев: как угрозу оценивают в КГГА

По словам Сергея Попко, угроза наступления России с северного направления на украинскую столицу хоть и минимальна, но, все таки, остается.

"Однозначно, на сегодня мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом. Поэтому, учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть – определенные "сюрпризы"", — резюмировал чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что за год войны с Российской Федерацией украинские военные приобрели бесценный опыт и смогли учесть все нюансы, необходимые для успешной обороны украинской столицы.

Кличко посетил тренировочный полигон в Киевской области

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко посетил одну из воинских частей Киевской области, где на тренировочном полигоне проходят подготовку и боевое слаживание недавно мобилизованные военнослужащие и опытные бойцы.

Начиная с 24 февраля 2022 года именно эта бригада давала отпор агрессору на самых горячих направлениях — защищала аэродром в Гостомеле и защищала Рубежное и Северодонецк в Луганской области.

Кличко передал военным генераторы, карематы, спальники, тепловизоры, аптечки, грелки, павербанки, набор ключей для ремонта автомобилей от иностранных инвесторов, а сам получил в подарок каску, спасшую жизнь бойца под Бахмутом.

Напомним, 23 января в ВСУ показали как укрепляют оборону вокруг Киева. В частности, они продолжили установку огневых сооружений на путях возможного продвижения врага и оборудовали укрытия для личного состава.

Как писал Фокус ранее, 20 января представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что новое наступление на Киев с Беларуси маловероятно. По его словам, самые тяжелые бои будут на Донецком и Луганском направлении.