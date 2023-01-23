Фортификация продолжается: в ВСУ показали как укрепляют оборону вокруг Киева (фото)

Из железобетонных конструкций сооружаются позиции, которые смогут не только защитить личный состав, но и создать на них огневые опорные точки.

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В Киевской области продолжают работы по инженерному оборудованию сооружений на опорных пунктах, усиливая рубежи обороны. Об этом сообщает генерал-лейтенант Александр Павлюк, начальник штаба и замкомандующий Сухопутными войсками ВСУ.

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают фортифицировать опорные пункты. Инженерные работы, как отмечает Павлюк, проходят в координации с Киевской областной военной администрацией. В частности, продолжается установка огневых сооружений на путях возможного продвижения врага. Также оборудуют укрытия для личного состава.

Конструкции изготавливаются из железобетонных сооружений, которые устанавливаются ниже уровня земли. Это делают с целью максимального сохранения жизни военнослужащих. В дальнейшем на таких позициях смогут обустроить командно-наблюдательные, взводные и ротные опорные пункты.

"Наращиваем рубежи обороны, усовершенствуем их оборудование, обустраиваем инженерные заграждения. Работа длится постоянно, поэтому любые надежды противника — напрасны", — подчеркнул украинский генерал.

Напомним, 20 января представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что новое наступление на Киев с Беларуси маловероятно.

23 января президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ могут начать новое наступление на любом направлении, но основная цель — Донецкая и Луганская области.