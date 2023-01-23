Фортифікація триває: у ЗСУ показали, як зміцнюють оборону навколо Києва (фото)

Із залізобетонних конструкцій споруджуються позиції, які зможуть не лише захистити особовий склад, а й створити вогневі опорні точки.

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На Київщині продовжують роботи з інженерного обладнання споруд на опорних пунктах, посилюючи межі оборони. Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк, начальник штабу та замкомандувач Сухопутними військами ЗСУ.

Підрозділи угруповання сил і засобів оборони Києва продовжують фортифікувати опорні пункти. Інженерні роботи, як зазначає Павлюк, відбуваються в координації з Київською обласною військовою адміністрацією. Зокрема, продовжується встановлення вогневих споруд на шляхах можливого просування ворога. Також обладнають укриття для особового складу.

Конструкції виготовляються із залізобетонних споруд, які встановлюються нижче за рівень землі. Це роблять із метою максимального збереження життя військовослужбовців. Надалі на таких позиціях зможуть облаштувати командно-спостережні, взводні та ротні опорні пункти.

"Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їхнє обладнання, облаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тому будь-які надії супротивника — марні", — наголосив український генерал.

Нагадаємо, 20 січня представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що новий наступ на Київ із Білорусі малоймовірний.

23 січня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ можуть розпочати новий наступ на будь-якому напрямку, але основна мета — Донецька та Луганська області.