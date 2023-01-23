Зеленський назвав напрямки, на яких ЗС РФ можуть розпочати новий наступ

Кремль, як вважає глава держави, не відмовлявся від витівки вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей, і продовжує відправляти на фронт сотні тисяч людей.

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Новий наступ ЗС РФ може статися на будь-якому напрямі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу ARD, яке 22 січня було опубліковано у його офіційному Telegram-каналі.

За його словами, ЗС РФ зазнають колосальних втрат серед особового складу, але командування продовжує ставити перед російськими солдатами різні завдання, які необхідно виконати на фронті.

Зеленський не заперечує, що новий наступ Росії може відбутися на будь-якому напрямі як на півдні, так і на сході України. Глава держави нагадав, що президент РФ Володимир Путін хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Путін відправляє вмирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, його діти не вмирають, його діти не страждають. А де його діти й онуки? Вони не воюють, не вміють стріляти, то може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Або вони на окупованих територіях України, у Криму, стоять на варті порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами (дітей Путіна — ред.)", — продовжив Зеленський і висловив думку, що навіть після закінчення бойових дій близькі Володимира Путіна спокійно житимуть.

На день раніше, 22 січня, військова розвідка України прогнозувала, що весна і початок літа будуть вирішальними у війні проти Росії. У відомстві не заперечують, що найближчим часом на території Донецької та Луганської областей посиляться бойові дії, але запланований Володимиром Путіним масштабний наступ провалиться.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський, виступаючи 19 січня на Українському сніданку в Давосі, засумнівався, що президент РФ Володимир Путін все ще живий.