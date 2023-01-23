Зеленский назвал направления, на которых ВС РФ могут начать новое наступление

Кремль, как считает глава государства, не отказывался от затеи выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, и продолжает отправлять на фронт сотни тысяч людей.

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Новое наступление ВС РФ может произойти на любом направлении. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ARD, которое 22 января было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ несут колоссальные потери среди личного состава, но командование продолжает ставить перед российскими солдатами различные задачи, которые необходимо выполнить на фронте.

Зеленский не исключает, что новое наступление России может произойти на любом направлении — как на юге, так и на востоке Украины. Глава государства напомнил, что президент РФ Владимир Путин хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять, так может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых обижают? Или они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами (детей Путина — ред.)", — продолжил Зеленский и выразил мнение, что даже после окончания боевых действий близкие Владимира Путина будут спокойно жить.

Днем ранее, 22 января, военная разведка Украины прогнозировала, что весна и начало лета будут решающими в войне против России. В ведомстве не исключают, что в ближайшее время на территории Донецкой и Луганской областей ужесточатся боевые действия, но запланированное Владимиром Путиным масштабное наступление провалится.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский, выступая 19 января на Украинском завтраке в Давосе, засомневался в том, что президент РФ Владимир Путин все еще жив.