Блокпости та протитанкові "їжаки": у КМДА показали підготовку до оборони Києва (відео)

Поки що пункти пропуску розгорнули лише в рамках навчань з підготовки до оборони міста. Після їх закінчення блокпости та опорні пункти переведуть у "сплячий" режим.

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У Києві почали готуватися до оборони міста у зв'язку з можливим новим масштабним вторгненням ЗС РФ. Відео підготовки з'явилося у офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Зауважимо, що поки що у столиці провели лише тренування з підготовки та ведення оборони.

Однак навіть на цьому етапі в місті встановили блокпости, зробили перешкоди які замаскували сітками та за допомогою "їжаків" (спеціальних металоконструкцій), встановлених за допомогою будівельної техніки, перегородили шлях танкам та бойовим машинам піхоти супротивника.

Більш детально прокоментував сьогоднішні навчання голова Київської військової адміністрації Сергій Попко.

За легендою, керівник одного з секторів оборони столиці отримав бойове розпорядження на розгортання відповідного блок-поста і разом з ним – взводного опорного пункту.

Представники Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції за сприяння районної адміністрації повинні у найкоротші терміни забезпечити розгортання цих об'єктів та зайняття особовим складом бойових позицій.

"Вважаю, що цей захід потрібний та ефективний, він тримає в тонусі всіх і підвищує боєздатність підрозділів, які забезпечують оборону Києва", — уточнив Попко.

Він додав, що після закінчення навчань усі такі блокпости повернуться до "сплячого режиму".

Наступ ЗС РФ на Київ: як загрозу оцінюють у КМДА

За словами Сергія Попка, загроза наступу Росії з північного спрямування на українську столицю хоч і мінімальна, проте залишається.

"Однозначно, на сьогодні ми готові давати відсіч ворогові краще, ніж у минулому. Тому, враховуючи тактику дій противника, ми вчимося і готуємо, ще раз хочу наголосити — певні "сюрпризи"", — резюмував чиновник.

Крім того, він наголосив, що за рік війни з Російською Федерацією українські військові набули безцінного досвіду та змогли врахувати всі нюанси, необхідні для успішної оборони української столиці.

Кличко відвідав тренувальний полігон у Київській області

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко відвідав одну з військових частин Київської області, де на тренувальному полігоні проходять підготовку та бойове злагодження нещодавно мобілізовані військовослужбовці та досвідчені бійці.

Починаючи з 24 лютого 2022 року саме ця бригада давала відсіч агресору на найгарячіших напрямках — захищала аеродром у Гостомелі та захищала Рубіжне та Сєвєродонецьк у Луганській області.

Кличко передав військовим генератори, каремати, спальники, тепловізори, аптечки, грілки, павербанки, набір ключів для ремонту автомобілів від іноземних інвесторів, а сам отримав у подарунок каску, яка врятувала життя бійця під Бахмутом.

Нагадаємо, 23 січня у ЗСУ показали як зміцнюють оборону навколо Києва. Зокрема, вони продовжили встановлення вогневих споруд на шляхах можливого просування ворога та обладнали укриття для особового складу.

Як писав Фокус раніше, 20 січня представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що новий наступ на Київ із Білорусі малоймовірний. За його словами, найважчі бої будуть на Донецькому та Луганському напрямках.